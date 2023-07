﻿Zum 80. Geburtstag von Mick Jagger: Das waren die Auftritte der Rolling Stones in Hannover

Hannover. Eine Rock-Ikone wird 80: Mick Jagger feiert am Mittwoch, 26. Juli, Geburtstag. In den Ruhestand zu gehen? Das hat der Frontmann der Rolling Stones ganz gewiss nicht vor. Seit nunmehr 61 Jahren ist er Sänger der englischen, unglaublich erfolgreichen Band – und selbst eine der schillerndsten Personen der Musikszene.

Auch in Hannover haben Jagger und die Stones Spuren hinterlassen – und natürlich auch jede Menge Eindrücke. Einige sind fotografisch festgehalten worden. Ein guter Zeitpunkt für einen Rückblick in Wort und Bild...

1982: Der erste Auftritt der Rolling Stones in Hannover

Eine der vier „Zahnbürsten“ ist halb auf dem Bild: Vor der Bühne im Niedersachsenstadion herrscht beim ersten Auftritt der Rolling Stones in Hannover dichtes Gedränge. © Quelle: Gerhard Heidorn

Die Rolling Stones geben ihre erste Stadientour in Deutschland – und am 6. Juni 1982 sind sie erstmals in Hannover. Wer dabei ist, kann es nicht vergessen. Die Show im Niedersachsenstadion erreicht eine Eskalationsstufe, die es danach nie wieder geben wird – nicht zuletzt, weil ein gewisser Peter Maffay im Vorprogramm ausgepfiffen und mit Essbarem aus dem Picknickkorb beworfen wird, das Konzert steht sogar auf der Kippe. Danach macht Jagger die Fans noch nass. Das allerdings können die locker „verschmerzen“...

Die Tournee war übrigens – wenig überraschend – sehr erfolgreich. Die sechs Konzerte in Deutschland waren blitzschnell ausverkauft.

Kleine Erfrischung: Frontmann Mick Jagger schüttet einen Eimer Wasser auf das Publikum. © Quelle: Rainer Dröse

Viel nackte Haut: 65.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sind am 6. Juni 1982 im Niedersachsenstadion dabei. © Quelle: Gerhard Heidorn

Rockt erstmals die Bühne in Hannover: Mick Jagger und die Rolling Stones begeistern ihre Fans in Hannover. © Quelle: Herbert Rogge

1990: Rückkehr mit beeindruckender Inszenierung

In Rot: Mick Jagger beim zweiten Auftritt der Rolling Stones in Hannover. © Quelle: Ralf Decker

Fünf weitere Auftritte der Rolling Stones in Hannover sollten folgen – der erste davon am 23. Mai 1990. Erneut war der Ort des Geschehens das Niedersachsenstadion. Die Europa-Tournee lief unter dem Titel „Urban Jungle“ – und setzte beim Drumherum neue Maßstäbe mit Lichteffekten, Videowänden, aufblasbaren Puppen und ihren Kulissenaufbauten.

1995: Stones kommen mit viel Stahl und Schlangenturm

Dritter Auftritt der Rolling Stones in Hannover: Mick Jagger rockt die Bühne im Niedersachsenstadion. © Quelle: Jochen Lübke

Köln, München, Berlin, Hockenheim – und Hannover. Das sind im Sommer 1995 die Stationen der Rolling Stones auf ihrer Europa-Tounee in Deutschland. Für ihre Show mit aufwendigen Licht- und Videoeffekten werden über 500 Tonnen Stahl im Bühnenaufbau verschraubt. Die Stones setzen zweifelsfrei noch einmal einen drauf. Unübersehbar für die 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauer am 22. Juni in Hannover: der Schlangenturm, aus dem die Feuerzunge schießt.

Die Rolling Stones sparen nicht mit Spektakel. © Quelle: Herbert Rogge

Mick Jagger (links) und Keith Richards beim dritten Konzert der Stones in Hannover. © Quelle: Jochen Lübke

1998: Neuer Ort des Geschehens, alte Begeisterung

Eine neue Bühne für die Stones: Die treten in Hannover 1998 erstmals nicht im Niedersachsenstadion, sondern auf dem Messegelände auf. © Quelle: Udo Heuer

Nicht im Niedersachsenstadion, sondern auf dem Westgelände der Messe rocken die Stones bei ihrem vierten Hannover-Besuch die Bühne. Die kommt als riesiger, kreisrunder Videoschirm mit goldenen Büsten und Statuen daher. 90.000 Fans aus drei Generationen feiern es im Sommer 1998 in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Die Show entschädigt für die nicht immer ganz unkomplizierte Anfahrt mit dem Auto, für das Gedränge in der Stadtbahn und für lange Fußwege, wenngleich es musikalisch auf der „Bridges of Babylon“-Tour nichts Revolutionäres zu vermelden gibt.

Immer dem Pfeil nach: Das Publikum macht sich auf dem Weg zum Konzert. © Quelle: Stefan Arend

Sie wissen noch nicht, was sie erwartet. Doch die Vorfreude ist groß. © Quelle: Franz Fender

Mick Jagger hampelt wie aufgezogen über die beiden Laufstege links und rechts der Bühne. © Quelle: Franz Fender

2003: Von West nach Ost mit den Greatest Hits

Weiß das Publikum in Hannover immer wieder zu begeistern - auch 2003: Mick Jagger. © Quelle: Ralf Orlowski

40 Jahre Rolling Stones – das muss gefeiert werden. Es geht bei der „Forty-Licks-Tournee“ wieder quer durch die Weltgeschichte. Hannover inklusive, am 8. August 2003 ist es soweit, 50.000 Fans sind bei großer Hitze auf in der neuen Freiluft-Arena auf dem Messegelände am Kronsberg dabei. Die ist der Ersatzstandort für Großkonzerte während des Umbaus des Niedersachsenstadions. Das Publikum bekommt Songs der Stones aus allen Phasen der Bandgeschichte präsentiert.

Ein Foto für Hannover-Fans: ein Teil der Open-Air-Arena am Kronsberg mit der Skyline der Stadt im Hintergrund. © Quelle: Ralf Adelstein

Fast so berühmt wie die Band selbst: die rote Zunge der Rolling Stones. © Quelle: Harald Koch

Ab zurück auf die Bühne: Mick Jagger am Kronsberg. © Quelle: Frank Wilde

2006: Der (bisher) letzte Besuch in Hannover

Die Stones sind zurück im Stadion – das kommt 2006 allerdings umgebaut und mit neuem Namen daher. © Quelle: Rainer Dröse

Fünf Jahre nach dem letzten Rockkonzert im alten Niedersachsenstadion – diese Ehre wurde AC/DC zuteil – feiert die neue AWD-Arena am 19. Juli 2006 Konzertpremiere. Rund 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sind dabei, als die Rolling Stones auf ihrer Tour „A bigger bang“ das halbe Dutzend vollmachen und zum bisher letzten Mal Hannover rocken.

Als Gründungsmitglied bei den Rolling Stones nicht wegzudenken: Gitarrist Keith Richards. © Quelle: Martin Steiner

Hannover zum Sechsten – und sie ist natürlich wieder dabei, die Stones-Zunge. © Quelle: Frank Wilde

Mit damals 62 hüpft und tanzt Mick Jagger auch in Hannover, als wäre er als ganz kleiner Rockstar in einen Topf mit Ewige-Jugend-Zaubertrank gefallen. © Quelle: Martin Steiner

