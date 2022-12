﻿Tod nach Überfall an Heiligabend: Wie gelangte die Täterin ins Haus der 84 Jahre alten Marlies B.?

Verbrechen in Hannover

Verbrechen in Hannover

Marienstraße/Ecke Berliner Allee: In einem dieser Häuser fiel Marlies B. (84) einem Verbrechen zum Opfer.

An Heiligabend wird eine Seniorin in ihrer Wohnung in Hannover überfallen. Einen Tag später erliegt die 84-Jährige ihren Verletzungen. Das Verbrechen erscheint rätselhaft. Die Nachbarn halten sich mit Äußerungen zurück.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket