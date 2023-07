﻿96-Fanclub Rote Reihe lädt Erstklässler in den Zoo ein

Dass Schulklassen Ausflüge in den Zoo machen, ist nicht so selten. Aber dass ein ganzer Jahrgang in den Tierpark eingeladen wird – das ist ungewöhnlich. Der Hannover-96-Fanclub Rote Reihe hat für sämtliche 105 Erstklässler der Grundschule Mühlenberg den Eintritt gezahlt. Außerdem erhielt jedes Kind eine prall gefüllte Frühstücksbox mit Broten und gesunden Snacks.

Schule mit sozial schwierigem Umfeld

Der Fanclub hat für seine Charity-Aktion mit Bedacht eine Schule mit sozial schwierigem Umfeld ausgesucht: „Viele der 105 Kinder waren noch nie im Zoo“, sagt Sprecherin Cornelia Missling. „Nach drei herausfordernden Corona-Jahren, die sich für Kinder aus ärmeren Familien besonders schwierig gestalteten, war die Idee, diesen Kindern eine Freude zu machen.“ Aus mehreren Bewerbern fiel die Wahl auf die Grundschule Mühlenberg. Sponsoren unterstützten die Aktion. rm

