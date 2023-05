﻿Hannover 96 und der Stadionvertrag: Steuerzahlerbund fordert externes Gutachten

Hannover. Der Bund der Steuerzahler Niedersachsen fordert die Stadt Hannover auf, den geplanten Erbbaurechtsvertrag zum Stadion gutachterlich überprüfen zu lassen. Der Verband kritisiert den auffallend niedrigen Pachtzins: Rund 27.500 Euro müsste Hannover 96 jährlich bis zum Ende des Jahrhunderts zahlen, wenn der Rat dem Vorhaben zustimmt. Andere Bundesligavereine zahlen mindestens sechsstellige Beträge, um ihre Stadien nutzen zu können.

Die Stadt rechtfertigt den Zins mit weitgehenden Verpflichtungen: So müsse 96 die Arena instandhalten und bis 2035 für den klimaneutralen Betrieb umrüsten, der städtische Etat wiederum sei davon entlastet. In Anbetracht dessen sei der geplante Vertrag ausgewogen. Bernhard Zentgraf, Vorsitzender des Steuerzahlerbunds, sieht das anders: „Der Pachtzins erscheint wie ein Schnäppchenpreis, fallen doch 27.500 Euro im Jahr oder 2250 Euro im Monat fast schon für die Kaltmiete eines Einfamilienhauses in der Landeshauptstadt an.“

Nur vertraulich beraten

Er blende nicht aus, so Zentgraf, dass die Stadiongesellschaft Gegenleistungen erbringen müsse. Doch ob diese tatsächlich ausgewogen im Verhältnis zum niedrigen Zins seien, sei nicht nachvollziehbar – die Stadt habe das Vorhaben nur in vertraulichen Sitzungen des Rates und in Ausschüssen beraten. Hinzu komme, dass die Stadt Hannover 96 bei der Pachtbemessung wie einen Breitensportverein behandele. Doch hinter dem Klub stehe mit der Profisparte ein Wirtschaftsunternehmen, das auch wirtschaftlich agiere.

„Der Bund der Steuerzahler will Klarheit darüber, ob Hannover 96 über beteiligte Kapitalgesellschaften im Profifußball Privilegien bei der Stadionnutzung erhält oder nicht“, sagt Zentgraf, und: „Die Haushaltssituation der Stadt ist äußerst angespannt, sie hat nichts zu verschenken und muss dafür sorgen, dass sie Einnahmen generiert.“

Der Verband hatte Ende März einen Fragenkatalog mit zwölf Punkten an die Verwaltung geschickt. Darin warf er noch ein weiteres Problem bei dem Pachtzins auf. Wenn dem verbilligten Preis zu geringe Gegenleistungen gegenüber stehen, könnte der Vertrag nach dem europäischen Wettbewerbsrecht nichtig sein, weil es sich um eine verdeckte Subvention handele.

Diesen Vorwurf hat die Stadt zurückgewiesen. Im Fall von Hannover 96 gehe es allenfalls um regionale und lokale Auswirkungen auf einem Markt – nicht um den Handel zwischen EU-Mitgliedstaaten. Doch Zentgraf widerspricht auch hier: 96 nehme am europäischen Transfermarkt teil, um Profifußballer werde weit über die Stadtgrenzen hinaus geworben.

Fall für die Kommunalaufsicht?

Diese Einschätzung hat sich der Verband auch in einem eigenen Gutachten bestätigen lassen. Das stellte Zentgraf am Mittwoch gemeinsam mit dem Ersteller Joachim Erdmann, Honorarprofessor an der Uni Osnabrück, vor. Erdmann erklärte, dass es durchaus verschiedene Möglichkeiten gebe, den Pachtzins zu berechnen. Er nannte als Beispiel den Chemnitzer FC. Als Hauptnutzer des Stadions zahle der Verein 2,5 Prozent seines Umsatzes, mindestens jedoch 180.000 Euro pro Jahr. In seinem Fazit kam auch der Gutachter zum Ergebnis, dass die Stadt einen externen Sachverständigen beauftragen sollte, um ihren Vertrag im Sinne des EU-Rechts prüfen zu lassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Plan der Verwaltung sieht jedoch anders aus. In rund zwei Wochen steht der neue Stadionvertrag auf der Tagesordnung im Rat. Würde das Gremium dem Vertrag zustimmen, könnte das immerhin noch ein Fall für die Kommunalaufsicht werden – bisher habe sich diese aber nicht mit dem Thema befasst, erklärte ein Sprecher des zuständigen Innenministeriums.

