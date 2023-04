﻿„Holiday on Ice“ kommt nach Hannover

Sie touren durch Europa, machen Ende April Halt bei uns in Hannover: Brynne McIsaac (23) und Gabriel St-Jean (23) sind die Hauptacts bei „Holiday on Ice“. Mit uns haben die Einkunststars über die Show „A new Day“, Sightseeing und soziale Medien gesprochen.

Hannover. Derzeit wirbeln die Akteurinnen und Akteure von „Holiday on Ice“ in Freiburg übers Eis, die Vorbereitungen für die Show „A new Day“ in Hannover laufen aber auch schon. An drei Tagen – vom 28. bis 30. April – gastiert die Crew dann in der ZAG Arena. Brynne McIsaac (23) freut sich auf den Trip vom Süden der Republik zu uns in den Norden: „Ich habe gehört, dass Hannover für Theater und Aufführungen bekannt ist. Es ist aufregend, dass ich die Möglichkeiten habe, in dieser großen Stadt aufzutreten, und fühle mich geehrt.“