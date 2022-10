﻿Zollbeamte finden zwei Kilogramm Amphetamine an der A2

Kontrolle an der A2: In einem Auto haben Zollbeamte größere Mengen Drogen entdeckt.

Hannover. Bei einer Fahrzeugkontrolle an der Autobahn 2 bei Lehrte haben Zollbeamte zwei Kilogramm Amphetamine sowie weitere Drogen sichergestellt. Der geschätzte Straßenverkaufswert beträgt etwa 20.000 Euro. Zwei Männer aus Polen werden für den Drogenschmuggel verantwortlich gemacht. Sie wurden festgenommen.

Die Kontrolle am A-2-Rastplatz Lehrter See fand bereits in der Nacht auf vergangenen Freitag, 7. Oktober, statt. Dabei fiel den Zollbeamten ein Fahrzeug mit zwei Insassen aus Polen auf (29 und 39), die nach eigener Aussage aus Richtung Niederlande kamen. Im Aschenbecher des Autos fanden die Ermittler fünf Gramm einer weißen Substanz, weitere drei Gramm in den Hosentaschen der Männer. Bei einem Drogentest stellte sich heraus, dass es sich bei dem Puder um Amphetamine handelte.

Drogen im Kofferraum versteckt

„Ich gehe davon aus, dass die Reisenden dachten, die Zöllner würden sich mit den aufgefundenen Kleinmengen zufriedengeben und das Fahrzeug nicht weiter überprüfen“, so Nils Haustein, Sprecher des Hauptzollamts Hannover. Doch offenbar hatten die Ermittler Verdacht geschöpft. Im Kofferraum wurden die Einsatzkräfte fündig. In einem Hohlraum unter der Verkleidung lag eine schwarze Plastiktüte. Der Inhalt: Zwei Kilogramm Amphetamin sowie 150 Gramm Marihuana und Ecstasytabletten.

Die Beschuldigten wurden dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim Haftbefehl erließ.