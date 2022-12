﻿Sanierungsarbeiten: Ausfahrt Hannover-Herrenhausen auf der A2 zeitweilig gesperrt

Autofahrerinnen und Autofahrer können die A2 in Richtung Dortmund in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kurzzeitig nicht wie gewohnt in Hannover-Herrenhausen verlassen. Grund sind Sanierungsarbeiten. Im Bereich der Ausfahrt steht bis Mittwochmorgen darüber hinaus lediglich ein Fahrstreifen zur Verfügung.

