Polizei sucht Zeugen: Leiche von junger Frau an der A2 bei Hannover-Bothfeld gefunden

Hannover. Die Polizei hat am Samstagmorgen, 5. August, die Leiche einer 20-Jährigen am Fahrbahnrand der A2 bei Hannover-Bothfeld gefunden. Nach Angaben der Ermittler ergab sich aus der Spurenlage, dass sich die junge Frau zunächst auf der Brücke der Langenforther Straße über die Autobahn aufhielt. Gegen 8.10 Uhr meldeten dann mehrere Verkehrsteilnehmende, dass ein Mensch leblos am Fahrbahnrand der A2 an der Anschlussstelle Bothfeld in Richtung Berlin lag.

„Mutmaßlich gab es eine Kollision mit einem größeren Fahrzeug, ähnlich einem Lkw, sodass die Kollision von dem Fahrzeugführer oder der Fahrzeugführerin nicht bemerkt wurde“, sagt Polizeisprecherin Janique Bohrmann.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich zu melden. Insbesondere sucht die Polizei nach dem Fahrzeugführer oder Fahrzeugführerin, der oder die mit der 20-Jährigen kollidierte. Ebenfalls werden Zeugen gesucht, die die Frau auf der Autobahnbrücke gesehen haben. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer 0511 109-1888 entgegen.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefon-Hotline (kostenfrei, 24h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

(0800) 1110111 (ev.)

(0800) 1110222 (rk.)

(0800) 1110333 (für Kinder / Jugendliche)

Online: www.telefonseelsorge.de

