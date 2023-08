﻿Betrunkener Fahrer fällt mit Mercedes-Limousine auf der A2 auf

Kostenfrei bis 19:06 Uhr lesen

Wunstorf

Blickfang am Ortseingang: Volksbank Nienburg will ihr Geschäftshaus Anfang 2024 beziehen

Es ist wohl der auffälligste Neubau in Wunstorfs Zentrum: Das neue Gebäude der Volksbank Schaumburg und Nienburg am Stadtgraben in Wunstorf nimmt Form an. Für die derzeitige Filiale in der Fußgängerzone gibt es bereits Interessenten.