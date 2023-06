﻿Folgen bis in den Morgen: Gasbetriebener Lkw brennt auf A2 hinter Abfahrt Wunstorf-Luthe

Hannover. Nächtlicher Einsatz mit Folgen bis in den Morgen: Am Montag, 12. Juni, geriet auf der A2 hinter der Abfahrt Wunstorf-Luthe spät am Abend ein gasbetriebener Lkw in Brand. Um 23.13 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert. Die Zugmaschine des Sattelschleppers brannte aus, der Auflieger blieb unbeschadet, der Fahrer unverletzt.

Wegen Reinigungsarbeiten ist in diesem Bereich der rechte Fahrstreifen in Richtung Dortmund auch am Dienstagmorgen, 13. Juni, noch gesperrt. Zwei Fahrstreifen seien komplett verschmutzt worden, teilte die Polizei Hannover mit. Der Verkehr stockt auf einer Länge von mehr als neun Kilometern, Autofahrende müssen etwas Geduld haben.

Hannover: Lkw-Brand auf der A2 bei Wunstorf-Luthe

Nicht nur die Zugmaschine des Lkw stand in Flammen, als die zunächst ausgerückte Ortsfeuerwehr aus Garbsen am Einsatzort eintraf, auch die angrenzende Böschung brannte. Die Einsatzkräfte konnten eine weitere Ausdehnung des Feuers verhindern.

Lkw-Brand bei Wunstorf-Luthe: Zunächst war die Feuerwehr aus Garbsen im Einsatz. © Quelle: Feuerwehr Garbsen

Weil der Einsatzort entgegen der ersten Meldung im Zuständigkeitsbereich der Feuerwehr Seelze lag, wurden die Ortsfeuerwehren aus Dedensen, Gümmer, Lohnde und Seelze nachalarmiert. Sie übernahmen die weiteren Löscharbeiten und kühlten den Gastank des Fahrzeuges.

