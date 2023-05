﻿Hannover: Lange Staus auf der A2 zum Start ins Himmelfahrt-Wochenende

Kostenfrei bis 18:23 Uhr lesen

Kunstfestspiele

Durchs Grenzland: Omer Klein und Alexej Gerassimez in Herrenhausen

In Herrenhausen haben sich die Kunstfestspiele und die Kammermusikgemeinde für ein Konzert zusammengetan: Das Omer Klein Trio und Schlagzeuger Alexej Gerassimez spielten in der Orangerie in Hannover Strawinsky und mehr.