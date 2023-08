Britische Militärkonvois rollen wieder über die A2 bei Hannover

Hannover. Die große Übung „Iron Storm 2023“ des britischen Militärs in Sachsen-Anhalt ist beendet. Nun müssen alle Armeefahrzeuge und Panzer zurück in die Normandy-Kaserne nach Paderborn-Sennelager. Und wie schon beim Hinweg rollen deshalb in den kommenden Tagen zahlreiche Konvois über die Autobahn 2 an Hannover vorbei.

Beginn der Rückverlegung ist nach Angaben des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr am Donnerstag, 31. August. Wie schon im Vorfeld des Manövers rollen dann wieder diverse Kolonnen mit rund 300 Radfahrzeugen über die A2. Die 200 schweren Panzer, die ebenfalls bei „Iron Storm“ eingesetzt wurden, werden erneut per Schiene verlegt. Die Rückverlegung soll am Freitag, 8. September, beendet sein.

Bundeswehr: Nicht in die Kolonnen fahren

Die Bundeswehr weist Verkehrsteilnehmer darauf hin, möglichst Abstand zu den Konvois zu halten und nicht zwischen die Einheiten zu fahren. Im Straßenverkehr gilt eine Kolonne als ein einziges Fahrzeug. Sie sind durch blaue Flaggen gekennzeichnet. Die knapp zweiwöchige Übung des britischen Militärs fand auf dem Truppenübungsplatz Altmark statt. Daran nahmen rund 2000 Soldatinnen und Soldaten teil.

