Die Lkw-Parkplätze entlang der Autobahn 2 bei Hannover sind immer wieder gut gefüllt. Oft gibt es sogar viel mehr 40-Tonner als Stellflächen. Die Strecke ist bundesweit sogar Brummi-Spitzenreiter. Doch wieso stoppen gerade nahe der Landeshauptstadt so viele Fernfahrer?

Hannover/Garbsen. Deutschland ist aufgrund seiner zentralen Lage in Europa ein Transitland. Das zeigt sich jedes Wochenende nicht zuletzt auf den vollen Lkw-Parkplätzen der Autobahnen. Auch auf der A2 bei Hannover reihen sich die 40-Tonner aneinander, es ist der am stärksten von Lastwagen genutzte Abschnitt Deutschlands. Jetzt im Sommer müssen die Fahrerinnen und Fahrer teils das ganze Wochenende eine Pause einlegen. Doch warum ist hier eigentlich so viel los?