﻿A2 bei Hannover: Verkehrsrowdy überholt, schneidet – und stiehlt ein Auto

Griechisch-orthodoxe Kirche am Mengendamm besteht seit 30 Jahren

Am Ende des Mengendamms in Hannover-List ist ein imposantes Gebäude zu sehen: Die griechisch-orthodoxe Kirche macht bereits von außen etwas her. Innen locken bunte Ikonen, über die die Geschichte der Christen erzählt wird. Seit 30 Jahren gibt es die Gemeinde schon.