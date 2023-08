﻿A2 bei Lauenau: Auffahrt nach Dortmund nachts gesperrt

Hannover. Die Straßensperrungen wegen Bauarbeiten gehen weiter: Am jetzigen Dienstagabend, 29. August, stehen Teile der Anschlussstelle Lauenau der A2 Richtung Dortmund nicht mehr zur Verfügung. Grund sind Reparaturen an der Fahrbahn, teilt die Autobahn GmbH in Hannover mit.

Im Bereich der Auffahrt müssen „Gebrauchs- und Unfallschäden beseitigt werden“. Deshalb wird die Stelle ab 19 Uhr gesperrt. Die Arbeiten werden in der Nacht zu Mittwoch durchgeführt und sollen gegen 5 Uhr enden. Die Abfahrt Lauenau bleibt aber frei.

Nachts nur zwei Fahrspuren

Damit die Bauarbeiter außerdem genug Platz haben, sperrt die Autobahn GmbH im Bereich des Beschleunigungsstreifens die rechte der insgesamt drei Fahrspuren gen Dortmund. Die beiden anderen stehen während der Reparaturen weiter zur Verfügung.

