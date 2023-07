Unglück

Einsatz für die Feuerwehr am Dienstagmorgen auf der A2: ein Lkw stand in Flammen.

Auf der A2 ist am Dienstagmorgen am Kreuz Hannover-Buchholz ein Lkw in Flammen aufgegangen. Brisant: Er hatte Feuerzeuge geladen. Es gibt erhebliche Verkehrsstörungen.

