﻿Umleitung ab Weidetorkreisel: A37 in Hannover am Wochenende in Richtung Celle gesperrt

Hannover. Autofahrerinnen und Autofahrer, die am Wochenende aus Hannover in Richtung Celle unterwegs sind, müssen einen etwa zwei Kilometer langen Umweg in Kauf nehmen. Der Grund: Ab Freitag, 1. September (20 Uhr), bis Montag, 4. September (etwa 5 Uhr) ist die A37 im Zuge der Grunderneuerung der Autobahn zwischen Weidetorkreisel und dem Autobahnkreuz Hannover-Kirchhorst in diese Richtung gesperrt.

Die Umleitung führt vom Weidetorkreisel über die Klingerstraße, Podbielskistraße und Kirchhorster Straße auf die A2 Richtung Braunschweig und dort zum Kreuz Hannover-Kirchhorst. Sie ist mit einem roten Punkt gekennzeichnet.

Im Anschluss wird die Fahrspur nach Celle von Montag, 4. September, bis voraussichtlich Freitag, 19. Januar, zwischen Weidetorkreisel und dem Kreuz Hannover-Kirchhorst auf die Gegenfahrbahn gelegt. In diesem Zeitraum und Bereich gibt es in Richtung Celle eine und in Richtung Hannover zwei Spuren.

