A7 bei Hannover: Unbekannter setzt kranke und verletzte Ratten aus

Hannover. Trauriger Fund an der A7 bei Hannover: Unbekannte haben an der Raststätte Wülferode drei kranke und alte Ratten ausgesetzt. Ein Weibchen hatte sogar offene Wunden am Kopf. Der Transportkasten war extrem mit Kot und Urin verunreinigt. Der Tierschutzverein Hannover ist entsetzt und vermutet, dass die Nager schon längere Zeit in der Kiste gehalten wurden.

Die Tierschützer veröffentlichten am Wochenende einen Beitrag mit Fotos auf Facebook. Demnach wurden die Tiere am Mittwoch, 23. August, entdeckt. „Was diese drei kranken, alten Rattendamen durchmachen mussten, mag man sich gar nicht vorstellen.“ Einem Weibchen mit Tumoren und einem schlimmen Abszess, „der schon Wochen oder Monate ihren Kiefer zerfressen hatte“, war nicht mehr zu helfen. „Somit konnte unsere Tierärztin das freundliche Wesen nur noch erlösen.“

„Tierquälerei und Sauerei“: Facebook-Nutzer entsetzt

Unter dem Facebook-Beitrag sind die Menschen fassungslos: „Tierquälerei und Sauerei“, schreibt eine Nutzerin. „Hoffe, der Halter kann gefunden und zur Rechenschaft gezogen werden.“ Eine andere findet das Verhalten des Menschen, der die Ratten ausgesetzt hat, „unfassbar“. Und obwohl die Chancen, ihn zu finden, gering seien, bittet der Tierschutzverein unter (0511) 97339819 oder per E-Mail aninfo@tierheim-hannover.de um Hinweise.

HAZ