Verkehr

Wer in der Woche vom 18. bis 22. September bei Hannover auf der A7 in Richtung Hamburg unterwegs ist, muss mit Einschränkungen rechnen. Aufgrund von Sanierungsarbeiten kann abschnittsweise lediglich eine der drei Spuren befahren werden. Gearbeitet wird allerdings nicht in den Stoßzeiten.

