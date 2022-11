﻿In Fahrtrichtung Hamburg: A7 und A352 bei Hannover jeweils eine Nacht nur einspurig

„Touch & Go“-Landeabbruch der Tui in Hannover: „Keine dramatische Situation“

Ein Ferienflieger, der auf der Landebahn in Langenhagen nochmal durchstartet, hat Passagiere in Angst versetzt. Im Interview erklärt Matthias Baier, Sprecher der Pilotenvereinigung Cockpit, warum die Crew erst Prioritäten setzt, aber nach einem sogenannten „Touch & Go“ auch nach der Landung nicht in Plauderstimmung ist.