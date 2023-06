﻿Ab Montag gelten in Hannover-Südstadt die Anwohnerparkzonen

Hannover. Ab Montag, 5. Juni, ist die halbe Südstadt ein Testgebiet. Mit „Anwohnerparkzonen“ will die Stadt Hannover den Parksuchverkehr und die Stellplatznot in den Griff bekommen. Ein kommunalpolitisch umstrittenes Projekt. Eine kleine Umfrage unter Südstädtern während des Wochenmarkts auf dem Stephansplatz ergab ein sehr heterogenes Meinungsbild.

Bernd Rodrian sagt: „Das ist längst überfällig. Ein solches Konzept brauchen wir für die gesamte Südstadt.“ Jens Gebler ist komplett anderer Meinung: „Ich halte das gelinde gesagt für Abzocke.“ Wenn er zu seiner Mutter ein paar Straßen weiter fahre, müsse er einen Parkschein lösen – also bezahlen.

Anwohner müssen für Stellplätze zahlen

Ab 5. Juni gelten zwischen Aegi und Geibelstraße, zwischen Rudolf-von-Bennigsen-Ufer und Hildesheimer Straße die Parkzonen: Dort gibt es Straßen, in denen nur Anwohner mit entsprechendem Ausweis parken dürfen (Trennprinzip). In Bereich des „Mischprinzips“ dürfen Anwohner gebührenfrei parken, Besucher müssen bezahlen. In einer dritten Zone müssen Bewohner und Besucher innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlen. Eine Parkplatzgarantie bedeutet die neue Regelung aber nicht für die Südstädter. Ein Anwohnerparkausweis kostet 15,30 Euro im halben Jahr.

Karte: Das sind die geplanten Parkzonen im Detail Die interaktive Karte zeigt, welche Anwohnerparkzonen geplant sind. Die Einzeichnungen sind nicht auf den Meter genau, sondern zeigen nur die etwaige Lage der Zonen. Dabei bedeuten die Farben: – Grün: Hier parken Anwohner weiterhin kostenlos, alle anderen mit Parkscheibe für maximal 2,5 Stunden. – Blau: Hier sollen nur noch Anwohner ihre Fahrzeuge abstellen dürfen. – Orange: Hier ist Parken selbst für Anwohner nur mit Parkschein erlaubt (maximal 4 Stunden).

Ziel: Gerade während Großveranstaltungen (zum Beispiel Maschseefest) steigt der Parkdruck im Maschseeviertel enorm. Die Folge: erhöhter Parksuchverkehr mit den bekannten negativen Folgen für die Umwelt.

Welche Strafen drohen?

Stadtsprecher Felix Weiper erklärt, dass gebührenpflichtige Verwarnungen erst ab 12. Juni verteilt werden. Davor erhielten die Falschparker Zettel an die Windschutzscheibe, die sie auf die neue „Anwohnerparkzonen“ hinweise. Danach drohen Verwarngelder zwischen 25 und 40 Euro.

Anwohnerparken soll auf weitere Viertel ausgeweitet werden

Sollte sich das Modell der Anwohnerparkzonen bewähren, soll es ausgeweitet werden. So sind Zonen in der List, Nordstadt, Bult, Oststadt, Vahrenwald und Linden geplant. Bislang gibt es dieses Modell schon in Teilen der Innenstadt, des Nikolaiviertels sowie der Calenberger Innenstadt.

Im Bezirksrat waren nur die Grünen für das neue Modell

Im Bezirksrat Südstadt/Bult waren nur die Grünen für diese Regelung. „Ich sehe das ganz optimistisch. In Berlin hat sich der Parksuchverkehr innerhalb der Zonen um 20 bis 30 Prozent verringert“ , sagt Bezirksbürgermeister Ekkehard Meese (Grüne). Die SPD-Fraktionsvorsitzende Petra Adolph bleibt skeptisch: „Ich bin nicht überzeugt, dass die Besucher sich von den Parkzonen vom wilden Parken abhalten lassen.“ Ihre Fraktion fühlte sich nicht ausreichend informiert, deshalb war die SPD im Bezirksrat zunächst dagegen. Die grün-rote Mehrheit im Rat der Stadt Hannover stimmte trotzdem für die Parkzonen-Regelung.

Nun sei eine zweijährige Auswertungsphase vereinbart worden, damit könne die SPD im Bezirksrat leben, sagt Petra Adolph. Demnach befindet sich die Parkzone in einer Erprobungsphase. Für den CDU-Fraktionsvorsitzenden Jan Scholz reicht das nicht. „Wir sehen das kritisch, weil Parkmöglichkeiten eingeschränkt werden.“ Davon betroffen seien zum Beispiel Angehörige von pflegebedürftigen Menschen. Die CDU könne sich für temporäre Zugangsbeschränkungen bei 96-Spielen oder Pop-Konzerten vorstellen. „Das hat sich bei der Feier des Tages zur Deutschen Einheit bewährt“, sagt Scholz.

Mit diesem Gedanken könnte sich auch ein Fußball-Fan (41) aus der Südstadt anfreunden, der bei unserer Umfrage vor Ort seinen Namen nicht nennen möchte. Der Mann mit einer Sankt Pauli-Mütze auf dem Kopf meint: „Die neue Regelung ist ein zu hoher bürokratischer Aufwand.“ Aus Bremen weiß er, dass Stunden vor und nach einem Werder-Spiel bestimmte Straßen gesperrt werden. „Und das klappt hervorragend“, meint der Südstädter.

HAZ