Die ABF 2023 in Hannover startet nach zwei Jahren Corona-Pause am Mittwoch, 1. Februar, wieder voll durch. Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen zur größten Freizeitmesse Norddeutschlands.

Hannover. Die ABF 2023 in Hannover öffnet am Mittwoch wieder ihre Pforten. Nach zwei Jahren Zwangspause durch die Pandemie lädt Norddeutschlands größte Freizeitmesse bis einschließlich Sonntag, 5. Februar, aufs Messegelände ein. „Nirgendwo sonst gibt es die Gelegenheit, sich unter einem Dach auf den Frühling vorzubereiten“, sagt Projektleiter Florian Eiben. Insgesamt werden 350 Aussteller in sechs Hallen rund 60.000 Quadratmeter Fläche belegen.