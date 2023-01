﻿Abf 2023 in Hannover: Das gibt es auf der Freizeitmesse zu sehen

Hannover. Zwei Jahre lang mussten sich die Fans wegen Corona gedulden – vom 1. bis 5. Februar 2023 startet die Freizeitmesse Abf in Hannover wieder voll durch.

Gezeigt werden die neuesten Trends, die angesagtesten Produkte und Dienstleistungen in fünf Themenwelten:

– Reisen und Urlaub

– Caravaning und Camping

– Fahrrad und Outdoor

– Aktiv und Fit

– Auto und Zubehör

Im Reisebereich der Abf finden die Besucher ein großes Angebot an internationalen und nationalen Zielen, von der Busfahrt bis zur Fernreise, vom Wanderurlaub bis zur Kreuzfahrt. Wer im Urlaub mobil sein möchte, ist bei „Caravaning & Camping“ genau richtig – hier präsentieren zahlreiche Händler neueste Caravan- und Wohnmobilmodelle, Zelte, Zubehör.

Umfassend auch das Angebot im Fahrradbereich, in dem alle aktuellen Modelle, vom E-Bike bis zum Lastenrad, vorgestellt werden. Um Mobilität auf vier Rädern geht es im Bereich „Auto & Zubehör“, in dem regionale Fachhändler ihre neuesten Modelle vorstellen.

Vanlife ist ein Schwerpunkt

Neu in 2023 ist der Bereich Vanlife: Dort werden liebevoll ausgebaute Kastenwagen und neue Vanmodelle präsentiert. Mit dabei sind neue Aussteller wie Salty Blue Camper, Neuländer Camper, Vickywood, das Autohaus Kahle und viele andere. Am 3. Februar findet das Vanlife-Community-Treffen statt. Eingeladen sind alle Vanlifer, die Lust haben, mit ihrem Van das Messegelände zu besuchen und sich dort mit anderen Fans auszutauschen (Übernachtung möglich), Anmeldung hier.

Baumesse B.I.G. findet gleichzeitig statt

Bauen, Immobilien, Einrichten und Garten – das sind die Themen der Baumesse B.I.G., die mit mehr als 100 Ausstellern parallel zur Abf stattfindet. Wer bauen, sanieren oder renovieren möchte, ist auf der B.I.G. ebenso richtig wie all diejenigen, die Garten, Terrasse oder Balkon auf Vordermann bringen wollen.

Wann hat die Abf geöffnet?

Die Freizeitmesse ist vom 1. bis 5. Februar 2023 täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Was kosten die Tickets?

Normale Tagestickets kosten 12 Euro, ermäßigt (Schüler, Studenten, Azubis, Arbeitslose) 11 Euro. Es gibt ein Junior-Tagesticket (13 bis 17 Jahre) für 7 Euro. Das Nachmittags-Ticket (Mittwoch, Donnerstag, Freitag ab 15 Uhr) ist für 6 Euro zu haben. ADAC-Mitglieder haben mittwochs für 9 Euro Zutritt, Hunde zahlen 4 Euro.

Wie komme ich auf das Messegelände?

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Stadtbahnlinie 8 bis Hannover Messe/Nord, Eingänge Nord 1,2 und West 3.

Mit dem Auto: Von Norden über die A7 bis zum Kreuz Hannover-Kirchhorst, dann auf A37/Messeschnellweg in Richtung Hannover/Messe. Aus Süden über die A7 am Dreieck Hannover-Süd bis Hannover/Messe. Von Osten auf der A2 am Kreuz Hannover-Buchholz auf die A37/Messeschnellweg bis Hannover/Messe. Von Westen auf der A2 bis Kreuz Hannover-Ost, dort auf die A7 in Richtung Kassel, Ausfahrt Hannover-Anderten und am Kreuz Seelhorst auf den Messeschnellweg bis Hannover/Messe.

Adresse: Messegelände, Hermes Allee, 30521 Hannover.

Wo finde ich das Tagesprogramm?

Das Programm der Abf gibt es hier im Internet.

Gibt es Aktivitäten für Kinder auf der Abf?

Ja, in Halle 23. Kanu Aktiv Tours ist auf der Abf 2023 mit einem Kinderhochseilgarten und Wasserlaufrollen am Start. Es gibt keine sonstige Kinderbetreuung auf dem Messegelände.

Gibt es etwas zu essen auf der Abf?

Ja, zahlreiche Gastro-Stände mit nationalen und internationalen Spezialitäten gibt es in Halle 19. Auf dem Freigelände beim Nordplatz zur Halle 23 stehen zahlreiche Foodtrucks.

Von cpe