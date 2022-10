﻿Kein Platz für die neue Gelbe Tonne? Schildern Sie uns Ihren Fall!

Je näher der Termin der Umstellung vom Gelben Sack auf die Gelbe Tonne für Verpackungsmüll rückt, desto offensichtlicher wird: Mancherorts haut das nicht hin, weil der Platz fehlt oder die Aufstellung aus anderen Gründen unzumutbar ist. Liegt ein solcher Fall bei Ihnen vor? Dann schildern Sie ihn uns!

Hannover. Der Abfallentsorger Aha zieht zunehmend Ärger auf sich. Vom Jahreswechsel an wird Leichtverpackungsabfall nicht mehr im Gelben Sack abgeholt, sondern in einer Gelben Tonne. Und die muss irgendwo stehen. Wie soll das gehen? Etwa für Mieter in einem Mehrfamilienhaus ohne Vorgarten. Einfach auf den Bürgersteig vor das Haus? Dorthin, wo womöglich schon jetzt nicht viel Platz zwischen Hauswand und Parkplätzen ist? Kommen dann Passanten überhaupt durch? Und was ist mit Kinderwagen, mit Rollstuhlfahrern? Und was mit Sehbehinderten, für die schon jetzt herumstehende oder -liegende Elektroroller ein gefährliches Hindernis sein können?

Lesen Sie auch