﻿Abfallverbrennung in Hannover-Misburg: Ex-Dezernent Mönninghoff warnt vor „verrücktem Mülltourismus“

Müllverbrennung in Misburg? Solche Pläne gab es schon in den 1990ern. Sie scheiterten am Widerstand von Bürgern und Politik. Die Anlage wurde in Lahe gebaut. Ex-Umweltdezernent Hans Mönninghoff verrät, welche Deals damals hinter den Kulissen liefen – und warum er wenig von den Enercity-Plänen hält.

