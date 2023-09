Diesen Flug werden die Feldmanns aus Celle nicht vergessen: Sie saßen in einer Boeing Richtung Ägypten – und die landete kurz nach dem Start in Hannover-Langenhagen wegen technischer Probleme wieder am dortigen Airport. Das Ehepaar ist sauer auf den Reiseveranstalter Tui – und berichtet hier von seinen Erlebnissen.

Hannover. Eigentlich hatte Mario Feldmann aus Celle Flugangst, „aber nachdem ich die 50 überschritten hatte, habe ich sie überwunden“, erzählt der 61-Jährige. Vier Mal ist er dann geflogen, unter anderem nach Hurghada in Ägypten. Am Montagabend, 25. September, sollte es wieder soweit sein. Doch die Boeing 737-85P der ägyptischen Fluggesellschaft „Fly Egypt“ musste kurz nach dem Start in Hannover über Leipzig wegen Druckproblemen umdrehen, sie kreiste noch über Nienburg und landete dann gegen 20 Uhr wieder am Airport Hannover in Langenhagen. „Ich steige nie wieder in so eine Maschine ein“, sagt Feldmann.