Experte erklärt den Ablauf eines Notsinkfluges – und lobt den Piloten von „Fly Egypt“

Hannover. Er sorgt für Diskussionen: Der Flugabbruch der Boeing 737-85P der ägyptischen Fluggesellschaft „Fly Egypt“ kurz nach dem Start in Hannover über Leipzig wegen Problemen mit dem Kabinendruck am Montagabend. Die Maschine kreiste noch über Nienburg, um Kerosin zu verbrennen – eine Vorsichtsmaßnahme, um bei der Landung leichter zu sein – und landete dann gegen 20 Uhr wieder am Airport Hannover in Langenhagen. Die Passagiere Mario und Angelika Feldmann berichteten, alle „120 bis 150 Reisenden, darunter etwa 20 Kinder“ hätten unter „extrem schmerzenden Ohren“ gelitten, weil es keinen Druckausgleich gegeben habe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lob vonseiten der Passagiere gab es für den professionell agierenden Piloten, der das Flugzeug hart, aber sicher in Hannover gelandet hatte. Der Pilot soll während des Notsinkfluges ebenfalls unter Schmerzen gelitten und nach der Landung sogar im Krankenhaus gewesen sein.

Ausnahmefall wird regelmäßig trainiert

Dem Lob kann sich Matthias Baier, Vorstandsmitglied der Pilotenvereinigung Cockpit, „auf dem ersten Blick“ anschließen. „Man kann natürlich aus der Ferne nichts zu einem aktuellen Zwischenfall sagen.“ Baier erklärt, wie so ein Notsinkflug ablaufen kann und muss – denn dafür trainieren die Pilotinnen und Piloten regelmäßig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Setzt auf Sicherheit: Matthias Baier ist Vorstandsmitglied und Sprecher der Pilotenvereinigung Cockpit. © Quelle: Sarah Kastner Fotografie

Von 8500 schnell auf 3000 Meter

Die Boeing befand sich in einer Flughöhe von 28.000 Fuß (8534 Meter), da müsse man im Falle des Kabinendruckverlustes recht schnell die Höhe aufgeben und sollte auf 10.000 Fuß (3048 Meter) kommen. „Zunächst versucht man, erst einmal wieder Luftdruck ins Flugzeug hineinzubekommen.“ Irgendwo müsse ein Loch oder eine Störung der Druckkontrolle sein – „sonst wäre der Druck nicht rausgegangen.“ In dieser Flughöhe habe man eine Reaktionszeit von einer bis zwei Minuten. „Da braucht man die Sauerstoffmaske“.

Für die Passagiere sei das alles andere als toll. „Kollegen, die eine so schnelle Dekomprimierung des Kabinendrucks erfahren haben, erzählen, dass da nicht nur die Ohren darunter leiden, sondern die Luft im Körper auch woanders entweichen kann, und das ist nicht angenehm. Dass das die Leute erschreckt und verunsichert, ist absolut verständlich“.

Lesen Sie auch

Das Standardverfahren, das der Pilot der „Fly Egypt“-Maschine offenbar angewendet hat, scheine dem üblichen zu entsprechen. „Das ist ein Verfahren, das wir regelmäßig im Simulator üben, die Checkliste dazu muss jeder von uns im Kopf haben.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schnell die Sauerstoffmaske aufsetzen

Eine übliche Situation dazu: Man unterhalte sich mit seinen Kollegen „und plötzlich macht es Bumm, der Druck geht weg“. Das Erste, das man in diesem Fall macht: „Kopfhörer ab, die Sauerstoffmaske aufsetzen.“ Dann müsse man den Kopfhörer wieder aufsetzen, auf den Kollegen schauen, ob es ihm oder ihr gut geht und untereinander kommunizieren.

Sturzflug nur im Film

Könne man den Druckabfall nicht kompensieren, leite man den Notsinkflug ein. „Das ist nicht so wie oft im Film gezeigt. Im Film geht der Druck raus und das Flugzeug geht im Sturzflug runter, das ist nicht so.“ Man leite also den Notsinkflug kontrolliert ein. „Dann fallen auch hinten im Flugzeug alle Sauerstoffmasken heraus“. Natürlich würde niemand so schnell sinken wollen. „Das muss aber sein, weil sonst der Sauerstoff nicht reicht.“ Die Sauerstoffmasken für die Passagiere lieferten für eine Dauer von circa 15 Minuten Sauerstoff.

Schlagartiger Druckabfall schmerzt in den Ohren

Die Druckkabine regele den Ohrendruck normalerweise auf das erträgliche Maß, dennoch hätten manche Passagiere auch schon beim normalen Landeanflug Ohrendruck bis Ohrenschmerzen. „Aber in so einem Fall geht es schlagartig, wird nicht angekündigt, erst einmal ist das für alle Beteiligten an Bord ein Ausnahmefall.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Matthias Baier und seine Kolleginnen und Kollegen ist gut: Beim Training im Simulator habe man diese Ohrenprobleme nicht, „da hört man nur einen Knall und arbeitet dann die Checkliste ab“.

HAZ