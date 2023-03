﻿Was geschah genau bei der Länderspielabsage in Hannover, Herr Kluwe?

Herr Kluwe, seit fast zehn Jahren sind Sie Polizeipräsident. Doch Ihre Karriere reicht viel weiter zurück. Was hat Sie seit jeher begleitet?

Wenn ich das Revue passieren lasse, fällt mir auf, dass ich in meiner Dienstzeit dreimal in unterschiedlichen Funktionen mit Terrorismus befasst war. Als ich 1975 als junger Polizeibeamter angefangen habe, war es der Linksterrorismus der Rote-Armee-Fraktion. Später war es der Rechtsterrorismus des NSU. Ich weiß noch, dass wir diskutiert haben, ob diese Taten, die damals noch nicht unter NSU liefen, zentral durch das Bundeskriminalamt bearbeitet werden könnten. Die polizeilichen Informationen waren bei den unterschiedlichen Stellen durchaus vorhanden, aber nicht entsprechend aufgearbeitet. Die letzte Form, das ist der religiös ideologische Terrorismus des IS (Islamischer Staat). Da hatten wir hier in Hannover nachweislich das erste vom IS gesteuerte Attentat auf deutschem Boden. Der Messerangriff von Safia S. auf einen Kollegen der Bundespolizei.

Zur Person In seiner fast ein halbes Jahrhundert dauernden Karriere hat Volker Kluwe, Jahrgang 1956, viele Stationen der polizeilichen Arbeit kennengelernt und unterschiedlichste Tätigkeiten ausgeübt. Nach dem Abitur wurde er Kriminalbeamter in Niedersachsen, es schlossen sich Stationen in Braunschweig, seiner Geburtsstadt Salzgitter, Delmenhorst und Hannover in unterschiedlichen Bereichen an. Schon damals war er im Stab der Polizeidirektion Hannover tätig. Nach dem Studium für den höheren Polizeivollzugsdienst in Münster zog es Kluwe sogar auf das internationale Parkett. Zunächst aber wurde er Referent für die „Internationale polizeiliche Zusammenarbeit“ und später für Strategie und Organisation der Polizei im Niedersächsischen Innenministerium. Vier Jahre vertrat Kluwe mit Mandat des Bundesrates die deutschen Bundesländer in Fragen der Organisierten Kriminalität bei der Europäischen Union in Brüssel. Von 2005 bis 2011 leitete er zunächst die Abteilung „Organisierte Kriminalität“ im Landeskriminalamt Niedersachsachsen, bevor er Vizepräsident des LKA wurde. Daran schloss sich die Arbeit als Landespolizeidirektor und zugleich stellvertretender Abteilungsleiter im Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport an. Seit 2013 ist er Polizeipräsident der Polizeidirektion Hannover. Nach zehn Jahren geht er Ende März in den Ruhestand. Volker Kluwe ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter.

Nehmen Sie uns doch mal bitte mit in den November 2015, an den Abend der Absage des Freundschafts-Länderspiels zwischen Deutschland und den Niederlanden in Hannover. Was ist da hinter den Kulissen abgelaufen?

Sicherlich ein Abend, der in Erinnerung bleibt. Wir hatten uns schon im Vorfeld Gedanken gemacht nach dem IS-Anschlag auf das Bataclan in Paris. Darauf hatten wir uns einsatzmäßig eingestellt. Wir haben dann im Laufe des Tages weitere Informationen erhalten, die noch mal zur Verschärfung der Maßnahmen geführt haben. Deswegen kamen eigentlich alle zu spät zum Spiel. Im Nachhinein war das unser Glück.

„Das können wir nicht mehr verantworten“

Warum?

Es gab eine Information, nach der wir zu dem Schluss kamen: Das können wir nicht mehr verantworten. Wäre das Stadion zu diesem Zeitpunkt schon halbvoll gewesen, wäre das wahrscheinlich nicht so ruhig über die Bühne gegangen. Auch die U-Bahn-Stationen haben wir zugemacht. Die Züge sind durchgefahren, die haben nicht mehr gehalten. Auch aus gutem Grunde.

Sicherheitskräfte vor dem Stadion in Hannover: „Das können wir nicht mehr verantworten."

Sie haben noch am Abend in der „Tagesschau“ gesagt, dass es einen ernstzunehmenden Hinweis auf einen Sprengstoffanschlag im Stadion gab. Zuvor hatte der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière den berühmten Satz gesagt: „Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.“ Hat sich jemals geklärt, was hinter der Bedrohungslage damals steckte?

Nein, nicht bei uns. Ich weiß nicht, ob andere Dienste später noch irgendwelche Hinweise bekommen haben. Auf jeden Fall bin ich der Überzeugung, wenn die Bedrohung ernst gemeint war und die Vorbereitungen so weit gediehen waren, war es die einzig richtige Entscheidung, das Spiel abzusagen. Dieser Abend war wirklich ein Fall, wo alle gesagt haben, zum Glück wurde alles geräumt, zum Glück ist alles gutgegangen. Ich glaube, da hat sich hinterher keiner beschwert.

„Auszuschließen war ein solches Szenario auch bei uns nicht“

Wie lange hält eine solche Bedrohungslage denn an? Wann gibt man Entwarnung?

Das ist schwer zu sagen. Das Spiel hat nicht stattgefunden. Es ist nichts passiert. Das war damals aber eine Zeit, in der es nicht nur in Deutschland, sondern weltweit Anschläge gab. Auszuschließen war ein solches Szenario auch bei uns nicht. Aber das sind Situationen, in denen alle denkbaren Lageentwicklungen polizeilicherseits nicht nur vorgedacht werden, sondern im Einsatz auch permanent neu beurteilt werden.