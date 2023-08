﻿Abgeschleppter BMW: Warum es jetzt für den Halter richtig teuer wird

Hannover. Der Halter, dessen BMW mindestens zwei Jahre auf demselben Parkplatz in der Südstadt parkte und inzwischen abgeschleppt wurde, bleibt seiner Linie treu: Er ist auf Tauchstation. Seit zwei Wochen steht sein ramponiertes Cabriolet nun auf einem Gelände der Firma K&S Abschlepp- und Truckservice in Hannover und wartet auf Abholung. „Der Halter hat sich bislang aber nicht gemeldet“, sagt Chef Peter Kilian. Derweil laufen immer mehr Kosten auf.

In der Vergangenheit hatte der Halter für das Dauerparken an der Torstraße immer wieder Knöllchen kassiert. Im Vergleich zu den Kosten, die nun für das Abschleppen und die Lagerung des BMW angefallen, dürften die Ordnungsgelder eher Peanuts gewesen sein.

Torstraße: Rund um den Dauerparker wucherte schon das Unkraut. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Allein die Standgebühr beträgt laut K&S-Chef Kilian auf Firmengelände 21 Euro pro Tag. Weitere 300 Euro sind entstanden, weil das Unternehmen das BMW-Cabrio vor zwei Wochen an den Haken genommen hatte und es mit einem Abschlepper an den jetzigen Platz brachte. Dazu kommen Verwaltungsgebühren. Angeordnet worden war die Maßnahme von der Stadt, nachdem der Halter zuletzt mehrere Fristen verstreichen ließ, den Platz an der Torstraße zu räumen.

Halter könnte Auto auf Betriebshof abholen

Nach Angaben von Stadtsprecher Udo Möller könnte der Halter nach Vorlage entsprechender Nachweise und Zahlung der angefallenen Kosten seinen BMW auf dem K&S-Betriebshof abholen. Passiert ist bislang nichts – auch auf Kontaktaufnahmen von Polizei und Stadt reagierte er nicht. Hinweise, dass er in einer Notlage oder verstorben sei, darüber lagen der Stadt laut Möller bislang keine Erkenntnisse vor.

Verdreckt: Das Innere des BMW ist feucht – inzwischen hat sich schon Schimmel gebildet. © Quelle: Britta Mahrholz

Wer bezahlt am Ende die Zeche? Ganz klar der Halter: „Wenn er sich nicht meldet, geht das Fahrzeug in die Versteigerung“, erklärt Kilian. Der Firmenchef kann ganz entspannt sein, denn er bekommt sein Geld bestimmt. Die Kosten würden „gegebenenfalls im Vollstreckungsverfahren beigetrieben“, betont Möller.

Kilian taxiert den Wert des Autos auf 1500 bis 2500 Euro – immer vorausgesetzt, der BMW hat weder Getriebe- noch Motorschaden. Vor einer Versteigerung würde aber ein Gutachter der Stadt sich das Cabrio ansehen und festlegen, was es einbringen sollte.

Stadt Hannover: Keine Auskunft über Knöllchen

Über die Höhe und die Anzahl der Bußgelder, die der Halter während seines zweijährigen Parkens an der Torstraße angehäuft hat, gibt Möller keine Auskunft: „Nähere Details können wir in solchen Einzelangelegenheiten aus Datenschutzgründen nicht nennen.“

