﻿Geschafft: Hannovers Schulen feiern ihre Abiturientinnen und Abiturienten

Hannover. Grob geschätzt haben rund 33.000 Schülerinnen und Schüler dieses Jahr in Niedersachsen ihr Abitur gemacht. Ein echter Kraftakt war es für die meisten. An der Elsa-Brändström-Schule in Hannover haben 112 junge Frauen und Männer die Prüfungen gemeistert.

Hundert Prozent haben bestanden: An der Elsa-Brändström-Schule haben 112 Schülerinnen und Schüler ihr Abitur gemeistert. © Quelle: Katrin Kutter

Zu ihrer Abschlussfeier werden sie am Freitag wie Stars gefeiert: Als die Abiturientinnen und Abiturienten in die abgedunkelte Aula einziehen, läuft „Schönste Zeit“ von Bosse, Lehrkräfte und Eltern haben sich von den Sitzen erhoben und applaudieren, viele recken die Handykamera in die Höhe und filmen.

Abitur: Viel Arbeit und Tränen

Dass das Abitur viel Arbeit, Nerven und auch Tränen gekostet hat, wird in der Abschiedsrede von Mika Opitz deutlich. Eigentlich hatte der Jahrgang gemeinsam Moritz Bödecker für die Rede ausgewählt. Doch der merkte ein paar Tage vorher, dass er es ganz allein wohl nicht schaffen würde, und bat um Unterstützung.

Geschafft: Die Lehrer Sebastian Dyballa und Maria Yousufi halten die Abschiedsrede für die Abiturientinnen und Abiturienten der Elsa-Brändström-Schule. © Quelle: Katrin Kutter

Mika Opitz erzählt, dass Moritz erst in der elften Klasse dazukam. Ein Partymensch, schnell beliebt. Und dann erstickt ihre Stimme fast, als sie sagt: „Aber vor allem war er die beruhigende Seele in jedem Kurs, er hat jeden mitgetragen und motiviert – auch noch, als er beim Abi-Triathlon zusammen mit den Letzten ins Ziel lief.“

Abschied und Aufbruch: Abiturentlassungsfeier an der Elsa-Brändström-Schule. © Quelle: Katrin Kutter

In der Rede der beiden geht es dann auch um den mit den Schuljahren steigenden Druck, besonders in der Oberstufe und speziell in den Abiprüfungen. „Obwohl es schwer war, haben wir es alle ins Ziel geschafft“, sagt Moritz Bödecker. Dafür gab es noch einmal viel Applaus.

Alle 112 Schüler und Schülerinnen haben bestanden

Schulleiterin Annette Wullstein nimmt den Faden auf. Alle 112 Schülerinnen und Schüler, die zum Abitur antraten, haben bestanden. Das sei alles andere als selbstverständlich. „Dafür mussten einige sich schwierigen Nachprüfungen unterziehen – und sind dabei über sich hinausgewachsen.“ 25 Absolventinnen und Absolventen, also fast ein Viertel, haben eine Eins vor dem Komma.

Abitur – das bedeutet auch Abschiednehmen. Die Abiturienten hatten die Lehrkräfte ausgewählt, die reden sollten. Sport- und Mathelehrerin Maria Yousufi erzählt, dass sie ihren ersten Sport-Leistungskurs zuerst am liebsten nicht übernommen hätte. Es kam zum Glück anders: „Ich habe euch in mein Herz geschlossen.“

Mathe- und Physiklehrer Sebastian Dyballa kam 2014 gleichzeitig mit dem Jahrgang an die Schule, war für viele Klassen- und Fachlehrer. Er sagte: „Jetzt werdet ihr anderswo Spuren hinterlassen. Macht’s gut, es hat Spaß gemacht.“

