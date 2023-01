﻿Warum die beruflichen Gymnasien in der Region Hannover jetzt gemeinsam um Schüler werben

Jedes fünfte Abitur in Niedersachsen wird an einem beruflichen Gymnasium abgelegt. Trotzdem ist diese Schulform in Hannover noch relativ unbekannt, deshalb haben die berufsbildenden Schulen jetzt eine gemeinsame Imagekampagne gestartet.

Hannover. Ein gemeinsamer Aufschlag für eine noch nicht so bekannte Schulform: Alle sieben berufsbildenden Schulen der Region Hannover, die berufliche Gymnasien haben, werben jetzt zusammen – um Schüler, Eltern, Lehrkräfte, aber auch generell um mehr Aufmerksamkeit. Es gehe darum, junge Menschen, die sich am Ende der 10. Klasse schon für ein bestimmtes Berufsbild interessierten gezielt anzusprechen, sagt Norman von Zukowski von der BBS 2.

Dabei gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten: Wen Technik fasziniere, der könne sich bei einem Beruflichen Gymnasium Technik anmelden, wer sich einen Job in der Pflege oder in einer Kita vorstellen könne, für den sei ein berufliches Gymnasium Gesundheit und Soziales passend. Wer etwas mit Ernährung machen will, meldet sich beim Beruflichen Gymnasium mit dem Schwerpunkt Ökotrophologie an. Und dann gibt es natürlich auch noch das berufliche Gymnasium Wirtschaft.

Berufliche Gymnasien bieten in Hannover die BBS 2, die Alice-Salomon-Schule, die BBS Hannah Arendt und die BBS-ME an, darüber hinaus auch die BBS Burgdorf, die BBS Neustadt und die BBS Springe.

Schulen geben jeweils 10.000 Euro für Imagekampagne

Jede BBS steuert aus ihrem Budget 10.000 Euro für die Werbekampagne bei. Konzipiert hat sie die Agentur Kochstraße aus Linden-Süd. Projektleiterin Vera Reihs erläutert, dass mit den Plakaten, Postkarten, Aufklebern, Gummibärchentüten und dem Imagefilm, der junge Menschen auf dem Sprung zeigt, gerade Zehntklässler erreicht werden sollen, die sich „irgendwie lost fühlen, die wissen, dass sie das Abitur machen wollen, aber nicht so genau wie.“ Geworben wird seit Anfang des Jahres in den Schulen, in Cafés, auf den Sozialen Kanälen, bei Tiktok, Youtube, Instagram und auf einer eigenen Homepage unter der Überschrift „Der nächste Schritt“.

Berufliches Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife

Man wolle auch mit dem Vorurteil aufräumen, dass man an einem beruflichen Gymnasium nur ein Fachabitur machen könne, sagt Zukowski: „Bei uns erwirbt man die allgemeine Hochschulreife.“ Damit stünden einem Absolventen alle Studienfächer offen. Wer an einem Beruflichen Gymnasium Gesundheit und Soziales sein Abitur mache, könne später auch Weltraumtechnik studieren.

Ob die Kampagne auch gleich deutlich höhere Anmeldezahlen an den beruflichen Gymnasien zur Folge hat, werde sich zeigen, sagt Zukowski. Angestrebt sei das natürlich, aber es sei schon ein Erfolg, wenn berufliche Gymnasien erstmal bekannter würden. Anfang Februar laufen die Anmeldungen für die gymnasialen Oberstufen in Hannover.