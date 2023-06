﻿Abkühlung in Hannover: Das sind die besten Orte für heiße Tage

Hannover. Die Temperaturen steigen – das ist zwar super, um Zeit im Freien zu verbringen, schlägt aber auch ganz schön auf den Kreislauf. Hier gibt es Tipps zur Abkühlung: Von der Biergarten-Übersicht bis zu Kanu-Touren.

Schwimmen in Hannover

Was bei sonnigem Wetter nicht fehlen darf, sind selbstverständlich Frei- und Schwimmbäder. Eine Übersicht mitsamt Öffnungszeiten, Preisen und Besonderheiten auf einen Blick finden Sie hier. Eine beliebte Alternative sind Hannovers Badeseen.

Im Stadtgebiet Hannover sind die Ricklinger Kiesteiche als Badeseen ausgewiesen, wobei der Sieben-Meter-Teich als FKK-Teich nutzbar ist. Der bekannteste Badesee im Umland ist der Altwarmbüchener See, dort führt auch die DLRG eine Badeaufsicht. Am Steinhuder Meer locken zudem die Weiße Düne und die Badeinsel, in Garbsen der Blaue See mit seiner Wasserskianlage. Zudem gibt es mehr als ein Dutzend ausgewiesener Badeseen in der Region. Unsere HAZ-Übersicht finden Sie hier.

Diese Biergärten haben in Hannover geöffnet

Biergärten im Sommer: Viel mehr als ein kühles Getränk und Freunde zum Austausch braucht es nicht, um einen kühlen Kopf auch an heißen Tagen zu bewahren. © Quelle: Ilona Hottmann (Archiv)

Kühle Getränke und leckeres Essen unter freiem Himmel – Sommerzeit ist Biergartenzeit. Ob traditionelle Schänken oder hippe Pop-up-Biergärten – für jeden ist etwas dabei. Eine Übersicht zu den Biergärten in Hannover finden Sie hier.

Hier können Sie Wassersport in Hannover ausprobieren

Ob Kanufahren, Standup-Paddeln oder Wasserski: In Hannover lassen sich die heißen Tage gut auch auf dem Wasser genießen. Auf diese Weise kann man sich nicht nur abkühlen; auch die Bewegung kommt nicht zu kurz. Hier die Übersicht:

Kanuverleih: Auf Leine und Ihme bieten Verleiher Kanus für Touren verschiedener Längen an. Sie sind online buchbar. Beim Kanuverleih Hannover beginnt die Preisskala bei 25 Euro pro Person für die 2,5-stündige City-Rundtour (Infos hier), Mitbewerber Leine-Erlebnis veranschlagt für die Tour drei Stunden und hat einen Preis von 20 Euro (Infos hier).

Wakeboarden am Blauen See: Für eine optimale Abkühlung auf dem Wasser können Anfänger wie auch Fortgeschrittene aufs Board steigen. © Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Standup-Paddeln: Der Biergarten Strandleben am Zusammenfluss von Ihme und Leine bietet einen Standup-Verleih mit Boards, Neoprenanzügen und Schwimmwesten (bei Bedarf für Erwachsene; Pflicht bei Minderjährigen). Die Preise gehen bei 12 Euro pro Stunde los, Reservierungen sind nicht möglich. Alle Infos gibt es hier.

Wasserski: Hannovers Wasserski-Verein hat noch nicht wieder mit den Fahrten auf der Leine begonnen. Aber in Garbsen ist die Anlage am Blauen See wieder geöffnet. Dort kann ohne Reservierung Wasserski oder Wakeboard gefahren werden. Weitere Informationen finden Sie hier.

