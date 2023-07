﻿Abriss-Atlas: Studierende entwerfen Projekt gegen Immobilienverschwendung

Hannover. Stets wird beteuert, dass aus Klima- und Energiespargründen weniger Gebäude abgerissen und mehr umgenutzt werden sollen, dennoch geht die Abrissorgie auch in Hannover munter weiter. Ob am alten Postscheckamt, bei der ehemaligen Exxon-Zentrale oder beim Bredero-Westflügel: Allerorten knabbern die Bagger an bestehenden Gebäuden.

Studierende der Architektur-Fakultät erarbeiten jetzt einen Abriss-Atlas – zunächst für Hannover, aber mit bundesweiter Perspektive. Denn bisher hat niemand einen Überblick, wie viel Bausubstanz überhaupt abgerissen wird.

„Wir waren erstaunt, wie wenige Daten es gibt“, sagt Masterstudentin Karen Schäfer. Man habe die Bauaufsichtsbehörden angeschrieben, aber „als Antwort bekommen, dass den staatlichen Stellen nur etwa 5 Prozent der Abrisse bekannt werden“. Grund ist, dass Abrisse nur bei besonders hohen Gebäuden gemeldet werden müssen sowie bei bestimmten Sonderimmobilien. Normale Büro- und Wohnhäuser jedoch können spurlos verschwinden.

Für die Schweiz hat deshalb der Verein Countdown 2030, eine Art Pendant zur deutschen Fridays-for-Future-Bewegung, im vergangenen Jahr einen Abriss-Atlas angelegt. Auf ihm lässt sich nachvollziehen, wo welche Gebäude abgerissen wurden. Das Projekt ist partizipativ: Jeder und jede kann Daten zu Immobilien melden, die in den vergangenen Jahren verschwunden sind.

Bisher 124 Abrisse regionsweit kartiert

In Hannover will man diesem Vorbild folgen. Karen Schäfer, Lilly Irmer und etliche weitere Studierende aus dem Fachbereich von Architekturprofessor Tim Rieniets haben dazu im vergangenen Semester einen Datengrundstock vorbereitet. Dazu haben sie Zeitungsartikel ausgewertet, das Geodatenportal der Stadt angezapft und den Stadtraum auch per Rad erkundet. Voraussichtlich im Spätsommer soll die Startversion für den Atlas online gehen. Aber schon jetzt lässt sich aus den ersten Daten ablesen, wie sich die Abrisse auf Gebäudetypen verteilen.

Sie arbeiten am Abriss-Atlas: Studierende der Architektur-Fakultät an der Leibniz-Universität in Hannover um die Master-Studentinnen Karen Schäfer (sitzend, rechts) und Lilly Irmer. © Quelle: Conrad von Meding

Demnach haben die Studierenden für die Zeit ab 2010 bislang 124 abgeschlossene Abrisse regionsweit kartiert. Hinzu kommen zwei laufende und 28 angekündigte Abrisse.

„Überraschend viele Schulen“

Die Unterteilung dieser ersten Daten zeigt, dass rund 30 Prozent aller abgerissenen Gebäude zuletzt für Gewerbe, Handel und Industrie genutzt wurden. 17 Prozent waren Wohnhäuser, aber immerhin 15 Prozent Schulen und Bildungseinrichtungen. Büros und Verwaltungsbauten machen nur 14 Prozent aus, Gebäude für Kultur, Sport und Bäder 6 Prozent. Der Rest (17 Prozent) fällt unter „Sonstige“, das können etwa Garagen sein sowie Kirchen und andere Bauwerke.

„Es sind überraschend viele Schulen dabei“, sagt Irmer. Schulen – das sind stets kommunale Gebäude. Auch die Städte haben es also in der Hand, ob Gebäude zertrümmert oder weitergenutzt werden.

Gebäude als Energiespeicher

Zentrale Kritik an den Abrissen ist die Klimaschädlichkeit. „Jedes Gebäude, das steht, ist ein enormer Energiespeicher“, sagt Masterstudentin Schäfer. Für den Aufbau seien bei der Produktion von Beton und Stahl Klimagase in großem Maßstab freigesetzt worden. Abriss und neuerlicher Aufbau würden zur Verschwendung beitragen. Zudem ist der Gebäudesektor der größte Müllverursacher weltweit.

Das gilt auch in Deutschland. Zwar werden inzwischen Teile des Abrissmaterials weiterverwendet. „Es handelt sich in der Regel aber um Downcycling“, sagt Schäfer. „Aus wertvoll erschaffenem Stahlbeton wird ein preiswertes Mineralgemisch hergestellt.“ Es sei in der Regel sowohl wirtschaftlicher als auch klimafreundlicher, Gebäude weiter zu nutzen – allerdings stünden dem sowohl Gewohnheiten als auch starke Lobbyinteressen der Bauwirtschaft entgegen.

Architektenkammerpräsident Marlow fordert Bauwende

Schäfer vertritt die Gruppierung Architects for Future in der Vertreterversammlung der Architektenkammer Niedersachsen. Dort steht das Abrissthema ganz oben auf der Agenda. Der im Februar frisch gewählte Kammerpräsident Robert Marlow aus Wennigsen hat eine „Bauwende“ eingefordert. Das Land brauche „weniger Abriss und weniger Neubau, dafür mehr Bauen im Bestand“, sagt Marlow. „Architektinnen und Architekten müssen die Anwälte des Klimaschutzes sein.“

Wer am Abriss-Atlas mitarbeiten und Objekte nennen will, die seit 2010 abgerissen wurden, kann eine E-Mail an die Adresse abriss@staedtebau.uni-hannover.de senden. Voraussichtlich im September könnte es eine Ausstellung zu dem Projekt geben, dann soll der Atlas online gehen und zunächst für Hannover, später dann auch bundesweit die Abrissgebäude zeigen.

