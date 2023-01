﻿Bodelschwinghkirche wird abgerissen – Gemeinde bekommt keinen Ersatz

Hannover. Seit der Entwidmung der Bodelschwinghkirche hat die Kirchengemeinde Ledeburg-Stöcken kein eigenes Kirchengebäude – und das wird wohl auch noch länger so bleiben. Pastor Gerd Peter und sein Team machen aus der Not eine Tugend und improvisieren Gottesdienste an ungewöhnlichen Orten im Stadtteil – teils unter freiem Himmel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Christvesper auf dem Stöckener Marktplatz, ein Gottesdienst im Schafstall oder im Biergarten – die Veranstaltungen außerhalb des Kirchengebäudes finden Resonanz, berichtet Pastor Gerd Peter von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Ledeburg-Stöcken. „Die Gottesdienste im öffentlichen Raum haben viel Interesse gefunden. Es gab auch Menschen, die sagten, dass sie sonst nicht in die Kirche gehen, aber hier gerne herkommen.“ Im Durchschnitt kämen 30 Personen, im Biergarten rund 80 und Heiligabend seien es sogar zwischen 200 und 300 Besucherinnen und Besucher gewesen.

Organisation ist mit viel Aufwand verbunden

Der Seelsorger kann der Improvisation etwas abgewinnen: „Auf der einen Seite macht es mir viel Spaß. Es entspricht meiner Überzeugung, dass wir mit unserer Botschaft in die Öffentlichkeit gehen und für Menschen ansprechbar sind.“ Zum anderen gebe es auch Nachteile: „Wir haben keinen festen Ort, zu dem wir einladen können. Es fehlt ein fester Bezugspunkt, der sonst hilfreich ist.“ Zudem sei die Organisation mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Ein Tisch, der samt Kreuz als Altar fungiert, ein E-Piano mit eigener Stromversorgung, Liederbücher, Stühle – alles müsse zum jeweiligen Gottesdienstort gebracht werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gute Kooperation mit dem Stadtteilzentrum

„Dankenswerterweise dürfen wir in den Wintermonaten im Stadtteilzentrum Stöcken unsere Gottesdienste abhalten. Da gibt es eine sehr gute Kooperation, auch seitens des Stadtteilzentrums wird die Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche sehr geschätzt.“ Das Gemeindebüro ist derweil in der Zachäuskirche untergekommen. Dort sei das Büro gleichzeitig auch Abstellraum und Ort für Seelsorge-Gespräche. „Die Situation ist grenzwertig“, findet der Pastor.

Zu Gast: In der Zachäuskirche hat die Kirchengemeinde Ledeburg-Stöcken ihr Gemeindebüro. © Quelle: Sonja Scheller

Neues Kirchenzentrum ist zu teuer

Die Kirchengemeinde Ledeburg-Stöcken war 2006 aus einer Fusion von Corvinus- und Bodelschwingh-Gemeinde entstanden. Nachdem die Corvinuskirche 2012 entwidmet wurde, traf es 2021 auch die Bodelschwinghkirche. Auf dem Gelände der ehemaligen Corvinuskirche in der Moorhoffstraße sollte für die Gemeinde ein Kirchenzentrum samt Kindertagesstätte entstehen. „Die Hoffnung war, bald in den Neubau einzuziehen“, berichtet Pastor Gerd Peter. Doch nachdem der Bauantrag im Oktober 2021 genehmigt worden sei, habe sich zwei Monate später gezeigt, dass die Baukosten bis zu 60 Prozent über der ursprünglichen Kostenberechnung lagen. Im Januar 2022 sei es dann zu einem Förderstopp der KfW-Bank gekommen. Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf den Bausektor zementierten die Lage. „Trotz vieler Versuche zu prüfen, wie die Kosten gesenkt werden können, ist nun klar: Dieses Projekt ist in dieser Form nicht umsetzbar“, erklärt der Pastor.

Auch auf dem Grundstück der ehemaligen Bodelschwinghkirche in der Meyenfeldstraße ist es anscheinend zu Verzögerungen gekommen. Dort sollte ab Frühjahr 2022 ein Wohnquartier entstehen. Doch erst dieser Tage wird das alte Kirchengebäude abgerissen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ende einer Ära: Das Gebäude der alten Bodelschwinghkirche wird abgerissen. © Quelle: Sonja Scheller

Begegnung im Stadtteil

Die Kirchengemeinde hat derweil Pläne. Das Grundstück in der Moorhoffstraße soll nicht ungenutzt bleiben. Es soll einen Beteiligungsprozess geben, bei dem sich die Gemeinde mit Partnern aus dem Stadtteil vernetzen möchte. Bereits heute steht dort ein Bauwagen, der ein Ort der Begegnung und des Austausches ist. In der Adventszeit hat die Gemeinde auf dem Stöckener Marktplatz Hoffnungslichter an Menschen verteilt – unabhängig ihrer Religion. „Wir möchten damit auch im interreligiösen Kontext zu einer friedlichen Stadtteilkultur beitragen“, sagt Pastor Peter.

Die nächsten Freiluft-Gottesdienste sollen wieder im Mai starten. Trotz der vielen Herausforderungen blickt Pastor Peter darauf mit Zuversicht: „So ein freier Rahmen bietet mehr Kommunikationsmöglichkeiten.“