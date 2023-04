﻿Bauexperte: Neubau der historischen Conti-Gebäude in Hannover-Limmer „für Papenburg ein Jackpot“

„A new Day“-Show in ZAG-Arena

„Holiday on Ice“ kommt nach Hannover

Sie touren durch Europa, machen Ende April Halt bei uns in Hannover: Brynne McIsaac (23) und Gabriel St-Jean (23) sind die Hauptacts bei „Holiday on Ice“. Mit uns haben die Einkunststars über die Show „A new Day“, Sightseeing und soziale Medien gesprochen.