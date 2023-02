﻿Abriss und Neubau: Warum ein altes Haus in Wettbergen Eigentumswohnungen weichen muss

Ein altes Haus in Hannover-Wettbergen wurde abgerissen – weil an gleicher Stelle ein neues Gebäude mit sechs Eigentumswohnungen entstehen soll. Unter Denkmalschutz stand das Gebäude nicht. Doch ein Anwohner sieht es durchaus als prägend für das historische Ortsbild an. Er hatte noch vergeblich versucht, den Abriss zu verhindern.

Kein Denkmal: Das alte Wohnhaus in Wettbergen in der Hauptstraße 41 wurde abgerissen.

Wettbergen. Ein großer Bauschuttcontainer steht vor der Haustür, rot-weißes Absperrband trennt das Grundstück von der Hauptstraße in Wettbergen – das war die Szenerie, kurz bevor das Backsteinhaus mit der Nummer 41 abgerissen wurde. Mittlerweile steht das alte Gebäude nicht mehr, weil an gleicher Stelle ein neues Wohnhaus errichtet werden soll. Das bedauert Anwohner Andreas Hesse sehr. Er kannte das Haus schon als kleiner Junge und hatte noch versucht, den Abriss in letzter Sekunde zu verhindern. Denn er ist der Meinung, dass das Wohnhaus Denkmalcharakter hatte und vor den Abrissbaggern hätte geschützt werden sollen

Denkmalamt erlaubt Abriss des alten Hauses in Wettbergen

Das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege (NLD) sieht das allerdings anders. Es hat keine Einwände dagegen, dass die Coban Grundbesitz GmbH aus Ronnenberg auf der Fläche ein neues Mehrfamilienhaus mit sechs Eigentumswohnungen und einer Bürofläche errichtet. Die Büros will Bauunternehmer Erdal Coban, der das Haus abreißen ließ, mit seiner Firma selbst beziehen. Ein paar Meter weiter, auf dem Grundstück mit der Nummer 45, baut das Unternehmen ein weiteres Haus mit vier Eigentumswohnungen.

Doch warum musste das alte Haus überhaupt weichen? „Das Gebäude ist kein Baudenkmal. Denkmalrecht ist nicht anwendbar“ – so erklärt es die Stadt Hannover auf Anfrage dieser Redaktion. Bei einer stadtweiten Gebäudebewertung in den Siebziger-und Achtzigerjahren habe das NLD das Haus an der Hauptstraße 41 analysiert. Dabei sei „keine Denkmaleigenschaft“ festgestellt worden.

Nachbar spricht von „einzigartiger Fassade“

Hesse meint, dass das abgerissene Haus durchaus eine geschichtliche, künstlerische und städtebauliche Bedeutung habe. Nach seinen Worten war es eine der letzten Hofstellen in Wettbergen und prägend für das Ortsbild der Hauptstraße. Zudem bezeichnet er die Fassade als „einzigartig“ – sie sei mit Ornamentziegeln verziert und symmetrisch in fünf Fensterachsen gegliedert gewesen.

Nur noch Brachfläche: An der Hauptstraße 41 wurde das Haus inzwischen abgerissen. © Quelle: Nancy Heusel

Holzbalken waren nicht mehr tragfähig

„Das Haus war nicht mehr zu retten“, sagt dagegen Bauunternehmer Coban. Ein Statiker habe es begutachtet und festgestellt, dass die Holzbalken im Wandbereich nicht mehr tragfähig gewesen seien, erläutert der Geschäftsführer der Coban Grundbesitz GmbH. Eine Restaurierung wäre zu teuer geworden: „Es hat sich für uns nicht gerechnet.“ Also habe er sich entschieden, das Gebäude abzureißen. „Ich hätte es gern erhalten“, versichert Coban.

Auf dem benachbarten Gelände an der Hauptstraße 45, beginnen die Bauarbeiten laut Coban in der Woche ab Montag, 20. Februar. Er rechnet damit, dass das dortige Gebäude mit vier Wohnungen in einem Jahr fertig ist. Der Bau des Hauses mit der Nummer 41 braucht etwas mehr Zeit. In fünf bis sechs Wochen solle es losgehen, in anderthalb Jahren werde das Gebäude voraussichtlich komplett sein, meint Coban. Er wartet aktuell noch auf die Baugenehmigung, weil er die ursprünglichen Pläne nachträglich verändert hatte.

Neubauten sollen sich ins Ortsbild einpassen

Beide Neubauten bekommen eine verklinkerte Fassaden und Mansardendächer. „So passen sie sich gut dem Ortsbild an“, findet Coban. Zudem soll es eine Tiefgarage für das Haus mit der Nummer 41 geben. Die Wohnungen kosten bei einer Größe von 81 bis 113 Quadratmetern zwischen 400.950 und 559.350 Euro, wie auf der Internetseite der Balci Immobilien GmbH aus Gehrden zu lesen ist, die die Wohnungen vertreibt. Demnach sind drei der sechs Wohnungen bereits reserviert. In der Nummer 45 werden online aktuell noch zwei von vier Wohnungen angeboten, die 61 und 73 Quadratmeter groß sind; die Preise sind mit 301.950 und 361.350 Euro angegeben.

„Ich kannte das Haus seiner meiner Kindheit“

„Ich empfinde das als ausgesprochen schade“, sagt Nachbar Andreas Hesse über den Abriss des alten Wohnhauses. „Ich bin in Wettbergen aufgewachsen, ich kenne es seit meiner Kindheit.“ Dass das Gebäude wegen der Holzbalken offenbar nur mit viel Kostenaufwand restaurierbar war, wusste Hesse nicht. „Das kann ich von außen natürlich nicht erkennen.“ Die wirtschaftliche Entscheidung Cobans könne er zwar nachvollziehen. Trotzdem bleibe er bei seiner Meinung: „Es fehlt damit ein Gebäude, das das Aussehen der Straße geprägt hat.“