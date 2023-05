﻿Abriss von Wegen in der Eilenriede: Rot-Grün will drei von 15 Routen erhalten

Hannover. Im Streit um den Abriss von 15 Wegen in der südlichen Eilenriede bieten Grüne und SPD im Rat jetzt einen Kompromiss an. Die Koalition hat sich auf drei Strecken geeinigt, die erhalten bleiben sollen. „Unser Ziel ist es, die Interessen zwischen Naherholung und Waldschutz auszugleichen“, sagt Grünen-Umweltexpertin Anna-Tabea Kraeft. Das Vorhaben, Wege abzureißen und Teile der Eilenriede zu renaturieren werde nicht grundsätzlich infragegestellt, sagt SPD-Umweltexperte Bala Ramani. Die Ratsgremien müssen noch zustimmen.

Diese Strecken bleiben erhalten

Folgende drei Strecken will Rot-Grün aus dem Abrissprogramm herausnehmen: Zum einen eine Route, die nahe der südlichen Kleestraße zu einem Spielplatz führt. Diese Zuwegung zum Spielplatz sei „unverzichtbar“, heißt es im rot-grünen Antrag. Zum anderen will Rot-Grün eine längere Strecke nahe dem Bischofsholer Damm erhalten, die quer durch die Eilenriede führt. Ein Rückbau an dieser Stelle würde große Umwege verursachen, heißt es im Antrag. Zudem wünscht sich die Koalition, dass in Waldheim nahe der Wolfstraße der kurze Eilenriedeweg von der Brücke bis zu einem weiteren Fußweg bestehen bleibe. Die Asphaltroute in dem Bereich könne aber entfernt werden.

Die Stadt will ursprünglich 15 Wege mit einer Gesamtlänge von drei Kilometern entfernen. Darunter befinden sich zwei asphaltierte Routen. Rund eine Million Euro soll das Vorhaben kosten. Eine Verkehrszählung habe ergeben, argumentiert die Stadt, dass die auserkorenen Strecken kaum frequentiert seien.

Mehr Platz für Natur: Hannovers Forstbetriebsleiter Felix Bettin darf an manchen Wegen künftig auch morsche Bäume stehen lassen. © Quelle: Frank Wilde

Stadt will mehr Natur und weniger Forstarbeit

Zwei Gründe für den Rückbau führt die Stadt an: Zum einen sei die Eilenriede von allzu vielen Wegen zerteilt, sodass ein bisschen mehr Natur dem Wald guttue. Zum anderen hat Hannovers Forstbetrieb alle Hände voll zu tun, die Wege zu sichern, morsche Äste abzusägen, damit Radler und Fußgänger nicht verletzt werden. Weniger Wege bedeutet weniger Arbeit.

Fahrradaktivisten vom ADFC sind verärgert. Sie fürchten, dass Radfahrer künftig auf Matschwege ausweichen und Spaziergänger weite Umwege in Kauf nehmen müssen. Ob diese Argumente angesichts eines Gesamtwegenetzes von 100 Kilometern tragen, sei dahingestellt.

Am Ende gehe es um einen Kompromiss, sagt Grünen-Ratsfrau Kraeft. Und womöglich müssten Fußgänger an der einen oder anderen Stelle einen kleineren Umweg in Kauf nehmen. „Zugänge aus benachbarten Wohnvierteln in den Wald, wichtige Verbindungen und Naturerlebnispfade bleiben aber unverzichtbar“, sagt SPD-Mann Ramani.

