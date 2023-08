﻿Abrisshaus in Bothfeld: Stadt Hannover überprüft auch Nachbargebäude

Hannover. Im Streit um den drohenden Abriss eines von mehreren Familien bewohnten Hauses in Bothfeld nimmt die Stadt Hannover jetzt auch das Nachbargebäude in den Blick. Dieses grenzt unmittelbar an das 1947 errichtete Haus an, in dem die Bauverwaltung einen Schwarzbau sieht.

„Die bauliche Situation auf dem rechten Nachbargrundstück wird aktuell geprüft“, teilt ein Sprecher der Stadt mit. Zuvor hatte diese gegenüber unserer Zeitung erklärt, dass auch auf dem Grundstück neben dem vom Abriss bedrohten Haus „illegale bauliche Anlagen vorhanden sind“. Nun rudert die Stadt zurück. „Es ist nicht bestätigt, dass dort ebenfalls baurechtswidrige Zustände herrschen“, sagt der Sprecher. Die erste Stellungnahme der Stadt sei „aufgrund eines internen Übertragungsfehlers unpräzise“ gewesen.

Eigentümer kämpfen für Legalisierung des Hauses

Das von mehreren Familien bewohnte Haus, in dem die Stadt einen Schwarzbau sieht, wurde kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut – allerdings zur Nutzung als Gewerbe und das auch nur mit einer auf zehn Jahre befristeten Baugenehmigung. Im April 2020 schickte die Stadt den Eigentümern eine Abrissverfügung. Seitdem kämpfen diese für eine nachträgliche Legalisierung des Gebäudes.

Das Nachbarhaus, das die Stadt derzeit ebenfalls überprüft, ist jedoch deutlich älter. Es soll zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichtet worden sein. Die Eigentümer wollen sich derzeit nicht zu der Angelegenheit äußern.

Dass die beiden Gebäude unmittelbar aneinandergrenzen, ist laut Stadt – neben einen Bungalow auf dem Grundstück – ein Problem für die Bewohner des Schwarzbaus auf der linken Seite. Denn aus Sicht der Bauverwaltung ist es notwendig, dass die Eigentümer rechts eine Baulast eintragen lassen. Damit würden diese akzeptieren, dass das andere Haus rechtlich gesehen zu nah an ihrem Grundstück steht.

Stadt schlägt Mediation zwischen Nachbarn vor

Solange es keine Einigung zwischen den Parteien der beiden Grundstücke gibt, kann das linke Gebäude aus Sicht der Stadt nicht legalisiert werden. Es „wäre möglicherweise zweckmäßig“, wenn zwischen den Nachbarn „eine Mediation zur Auflösung ihrer gegenseitigen Blockade bezüglich der Lösung der öffentlich-baurechtlichen Probleme durchgeführt würde“, schlägt diese vor.

Sollte sich herausstellen, dass auf beiden Grundstücken illegale Anlagen stehen, könnte das allerdings Bewegung in die Sache bringen, da in diesem Fall beide Seiten Zustimmungen der jeweiligen Nachbarn benötigen könnten.

