﻿Abrissorgie in Hannover: Wo die großen Betonbrocken fallen

Experten sind sich weitgehend einig: Aus Klimaschutzgründen sollte bei Immobilien eigentlich Umbau vor Abriss und Neubau gehen. Aber in Hannover werden derzeit so viele Großbauwerke aus den Siebzigerjahren abgerissen wie schon lange nicht mehr. Eine Bestandsaufnahme.

Nur noch die Betonkerne um die alten Treppenhäuser stehen: Ehemalige Exxon-Zentrale an der Podbielskistraße in Hannover.

Hannover. Mit dumpfen „Tackertackertack“ hämmert sich die Spitze des hydraulische Knabberbaggers in den Stahlbeton. Immer wieder, bis der nächste Brocken den Halt verliert und zu Boden fällt. Stück für Stück wird so an der Podbi eine der größten Büroimmobilien der Region Hannover zerlegt, die ehemalige Exxon-Zentrale. Einst bot sie bot Platz für gut 1000 Beschäftigte – aber sie wurde nicht einmal 50 Jahre alt. Die Abrissbagger schaffen Platz für neue Büroimmobilien.

Großbauten der Nachkriegsepoche haben eine besonders kurze Halbwertszeit. Was ist in Hannover nicht schon alles abgerissen worden: Das AOK-Gebäude am Pferdeturm, die Bahlsen-Zentrale im heutigen Lister Blick, das Kröpcke-Center, die Deutsche Rentenversicherung in Laatzen, der IBM-Bau an der Hamburger Allee, ein Wohnhochhaus in Vahrenheide – die Liste ist lang.

Liste wird länger

Aktuell aber wird sie noch einmal erheblich länger. Es läuft eine regelrechte Abrissorgie in der Stadt. Der riesige Betonbau der alten Kaiser-Brauerei am Fischerhof (zwischenzeitlich Heimat des Sportbetriebs Kaisercenter) ist gerade erst zu Krümeln zermahlen, die alte Prakla-Seismos-Zentrale in Misburg ebenfalls. Am Bredero-Hochhaus hinterm Hauptbahnhof ist vom Westflügel nur noch ein Schutthaufen übrig, dort soll ein Hotel entstehen. Von der alten Exxon-Zentrale an der Podbi stehen nur doch Betonkerne rund um die Treppenhäuser. Am ehemaligen Postscheckamt zwischen Celler und Brüderstraße läuft die Abrissvorbereitung im Inneren, noch in diesem Monat wird auch von außen sichtbar der Abriss beginnen. Und noch vor Jahresende soll auch das riesige Kaufhaus zwischen Oster- und Schmiedestraße fallen, dessen typische H-Kachelfassade von der Vergangenheit als einstiges Horten-Haus bezeugt und das zuletzt Kaufhof beherbergte.

Kritik von Architekten in Niedersachsen

Ausgerechnet von denen aber, die auf solchen freigeräumten Flächen gerne schicke Neubauten planen, kommt immer lauter hörbar Kritik. Vergangene Woche hatte der einflussreiche Landesverband vom Bund Deutscher Architektinnen und Architekten (BDA) die vorschnellen Abrisspläne für das Altstadt-Kaufhaus kritisiert. Jetzt sagt auch der Präsident der Architektenkammer Niedersachsen, Robert Marlow: "Wenn wir den Klimaschutz ernst nehmen, kann ein Abriss nur die allerletzte Option sein."

Innen wird schon entkernt, der äußere Abriss startet vor Ende des Monats: Das alte Postscheckamt an der Brüderstraße. © Quelle: Nancy Heusel

Nach Angaben des Bundesumweltamtes ist die Baubranche für mehr als die Hälfte aller Abfallerzeugung in Deutschland verantwortlich. Rund 55 Prozent des deutschen Müllaufkommens entstehen, weil in immer schnelleren Zyklen Gebäude abgerissen werden. Das schadet auch der Klimabilanz. Nicht nur, weil bei jedem dieser Bauwerke Tausende Tonnen Betonbruch wegtransportiert und später Tausende Tonnen frischen Betons wieder hertransportiert werden müssen. Sondern vor allem auch wegen der verheerenden CO2 -Bilanz der Zementherstellung.

Suche nach Vermeidungsstrategien

Unterschiedlichen Berechnungen zufolge wird pro Tonne Zement etwa eine halbe Tonne sogenannter CO2-Äquivalente in die Atmosphäre geblasen. Die Branche forscht intensiv an Vermeidungsstrategien, aber in den nächsten Jahren wird sich in der Bilanz wenig tun – zu sehr sind Hoffnungen auf in großer Menge grün erzeugten Wasserstoff oder unterirdische Einspeicherung von CO2 noch Zukunftsmusik.

De Westflügel weicht einem Hotel: Abriss am Bredero-Hochhaus neben der Raschplatz-Hochstraße. © Quelle: Nancy Heusel

Immerhin geht die Abrissbranche bei der Müllreduktion schon neue Wege. Auf allen Baustellen wird der zerkleinerte Betonabfall so fein zerkrümelt, dass er entweder im Straßenbau als Kiesersatz genutzt werden kann oder – der neueste Schrei – als Sandersatz in frische Beton verwendet wird. Der darf sich dann Recyclingbeton nennen. Das klingt gut, aber der Betonschutt ersetzt eben nur Sand und nicht den Zement, der für den frischen Beton nötig ist und die CO2-Bilanz trübt.

Abriss soll vor Jahresende beginnen: Galeria-Kaufhof-Bau mit Horten-Kachelfassade an der Marktkirche. © Quelle: Christian Behrens

Beton wird wieder genutzt

Das regionale Abbruchunternehmen A&S Detmering geht auf bestimmten Baustellen sogar noch weiter: Um Transportwege zu reduzieren, wird der Betonbruch an Ort und Stelle zerkleinert und bleibt in großen Haufen für die spätere Nutzung im frischen Beton liegen. Das war schon bei Prakla-Seismos in Misburg so, das ist auch der Grund für die riesigen Kiesberge am Fischerhof.

Trotz der Bemühungen: Die Architekten weisen darauf hin, dass ein Umbau bestehender Gebäude fast immer klimaschonender sei als Abbruch und Neubau. „Wir verschwenden ansonsten große Mengen grauer Energie, die im Gebäude gebunden sind, und emittieren bei Abriss und Neubau zudem weitere hohe Mengen CO2“, argumentiert Kammerpräsident Marlow.

Machbarkeitsstudie zum Kaufhof-Gebäude

Zum Kaufhof-Gebäude, wo der Abriss noch nicht begonnen hat, fordert er mindestens eine Machbarkeitsstudie. Sie soll ermitteln, welche Nutzungsoptionen sich mit dem Umbau der Immobilie ergäben. Denn für die Klimabilanz von Häusern gilt das gleiche wie auch sonst im Abfallsystem: Müllvermeidung ist meist besser als Recycling.