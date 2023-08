﻿Abschied vom früheren Bischof Horst Hirschler

Hannover /Loccum. Zehn Minuten läuten die Totenglocken in der voll besetzten Klosterkirche Loccum am frühen Sonnabendnachmittag – wie auch in vielen anderen Kirchen der hannoverschen Landeskirche. An diesem Tag ist der langjährige Landesbischof und Abt zu Loccum Horst Hirschler beigesetzt worden, der vor Kurzem im Alter von 89 Jahren gestorben ist.

Rund 500 Menschen, darunter zahlreiche Prominente, sind an diesem Sonnabend in Loccum erschienen – in dem Ort, in dem Hirschler fast ein Vierteljahrhundert gelebt hat. Ministerpräsident Stephan Weil sitzt in der ersten Reihe der Trauergäste. Auch Erbprinz Ernst August (junior) von Hannover ist extra aus Österreich angereist, um dem verstorbenen Geistlichen die letzte Ehre zu erweisen. Die hannoverschen Unternehmer Dirk Rossmann und Martin Kind sagen Hirschler ebenso Adieu wie der frühere Messevorstand Sepp Heckmann oder der Herzchirurg Axel Haverich – ein Beweis für die Ausstrahlungskraft des früheren Landesbischofs (1988 bis 1999), die mit dem Ende seiner Amtszeit in der hannoverschen Bischofskanzlei keineswegs endete.

Mehr als zehn Jahre Landesbischof: Horst Hirschler stand von 1988 bis 1999 an der Spitze der hannoverschen Landeskirche, der größten evangelischen Landeskirche in Deutschland. © Quelle: Jens Schulze (epd)

Bischof Meister würdigt unduldsamen Seiten Hirschlers

Mit einer Prozession des Konventes des Klosters Loccum wird der feierliche Trauergottesdienst eröffnet. An der Seite des amtierenden Landesbischofs Rolf Meister zieht auch seine Vorgängerin Margot Käßmann ein, die 1999 das Bischofsamt von Hirschler übernahm – ein Akt nicht ohne hohe symbolische Note. Denn Käßmann und ihr Vorgänger waren sich nicht so „grün“. Käßmann wurde auch nicht in den Konvent des Klosters aufgenommen, weil Frauen damals dort nicht wohlgelitten waren – eine Tradition, die Ralf Meister vor wenigen Jahren beendete.

In seiner ebenso einfühlsamen wie prägnanten Traueransprache ging Meister auch auf die „kantigen“, auch unduldsamen Seiten Hirschlers ein, der es etwa Homosexuellen wie auch seiner Nachfolgerin schwer machte. Hirschler sei ein Streiter gewesen. „Wer kämpft, kann auch verletzten“, sagte der Landesbischof. Meister würdigte den tiefen Glauben Hirschlers ebenso wie die große Gabe, die Dinge auf den Punkt zu bringen, was ihn zu einem faszinierenden Prediger machte. „Er war klar und hatte Schnauze, dafür liebte man ihn“, habe ihm noch neulich ein Politiker gesagt.

Beisetzung auf dem Friedhof neben der Stiftskirche: Familie, Freunde und Weggefährten nehmen Abschied von Horst Hirschler. © Quelle: Jens Schulze (epd)

Schon früh viel Verantwortung

Eindrucksvoll schilderte der Bischof den Werdegang seines Vorvorgängers, der schon mit zehn Jahren den eigenen Vater verlor und schon in frühen Jahren „Obrigkeit“ für seine eigene große Familie spielen musste. Das hatte der gleichermaßen volkstümliche wie zuweilen bei der Pfarrschaft auch gefürchtete Theologe auch in seiner Landeskirche getan.

