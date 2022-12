﻿Warum Hannovers Schulen für die Digitalisierung so lange brauchen

Hannover. Schleppender Wlan-Ausbau, massive Probleme beim Wechsel von einer anderen Lernplattform zum stadteigenen Angebot und hohe Anschaffungskosten für die Eltern – das sind die Hauptprobleme bei der Digitalisierung an Hannovers Schulen. Das ist das Ergebnis eines monatelangen Beratungsprozesses, dessen Ergebnis jetzt im Schulausschuss der Stadt vorgestellt worden ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lehrkräfte, Mitarbeiter der Stadt, Eltern- und Schülervertreter in diesem Jahr in diversen Workshops über die Zukunft des digitalen Lernen in Hannover diskutiert, beraten wurden sie dabei vom Bremer Institut für Informationsmanagement und Partner Deutschland, eine Beratungsfirma für die öffentliche Hand. Der Abschlussbericht umfasst 80 Seiten.

Viele Schulen, viele Wege zum digitalen Lernen

Die Stadt Hannover hat schon 2015 begonnen, erste Pilotschulen mit digitalen Geräten, Software und Medien auszustatten. Beschleunigt worden sei die Digitalisierung aber durch Corona und den Digitalpakt des Bundes, heißt es in dem Abschlussbericht von Partner Deutschland.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Einheitlichkeit könne keine Rede sein. Viele Schulen hätten sich inzwischen eigene Lösungen aufgebaut, dies erschwere die Administration durch die Stadt. 49 Schulen nutzen zurzeit noch den Braunschweiger Anbieter Iserv, die Stadt empfiehlt diesen Standorten, zu ihrer Plattform „schulen-hannover.de“, die auf der Software Webweaver basiert, zu wechseln. Aber genau das ist ein Problem.

Durch Corona hat die Digitalisierung an den Schulen noch einmal Fahrt aufgenommen. © Quelle: Tim Schaarschmidt/dpa

Nach dem Serverwechsel geht gar nichts mehr

An der Elsa-Brändström-Schule in der Südstadt hat der Umstieg von Iserv auf die stadteigene Lernplattform in Verbindung mit dem Tool Webuntis zur Folge, dass das Gymnasium jetzt ein Schuljahr lang ohne funktionierende digitale Kommunikation ist. Während zuvor nicht nur Schüler und Lehrer, sondern auch Eltern eigene E-Mail-Adressen hatten und von jedem innerhalb der Schulgemeinschaft erreichbar waren, kann jetzt ein Klassenlehrer nur noch seine eigenen Schüler digital erreichen. Schüler können keine Lehrkräfte oder Mitschüler außerhalb ihrer Lerngruppe anschreiben.

Zudem monieren gerade Oberstufenschüler, dass das jeweilige Datenvolumen begrenzt sei. Ihre Seminarfacharbeiten hätten sie deshalb über ihre privaten E-Mail-Adressen an die Lehrer versenden müssen. Auch Lehrkräfte beklagen, dass sie keine größeren Gruppendateien hochladen könnten. Das eigene Datenvolumen reiche gerade aus, um ein Foto pro Schüler zu versenden. Elternvertreter kritisieren, dass sie keine Rundmails an die Klasse mehr versenden können, sondern von jedem Elternteil umständlich die privaten E-Mail-Adressen einsammeln müssten.

Ohne funktionierendes Wlan können Schüler auch nicht online lernen. © Quelle: Marijan Mura/dpat

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wlan-Ausbau an den Schulen dauert noch länger

Neben dem Systemwechsel erschwert der schleppende Wlan-Ausbau das digitale Lernen. Bis Ende 2022 werden 22 Schulen digital vollausgestattet sein, die 77 übrigen Schulen sollten eigentlich bis Ende März 2023 ein Basis-Wlan erhalten. Das verzögert sich aber voraussichtlich noch weiter, weil Switches und Accesspoints derzeit kaum erhältlich sind. Auch wenn jedes Kind bald sein eigenes Digitalgerät hat, wünschen sich weiterhin viele Schulen Computerräume, die von der Stadt betreut werden.

Eltern müssen 600 Euro für ein Tablet zahlen

Im Schulausschuss kritisierten Schülervertreter zudem die hohen Anschaffungskosten der Digitalgeräte. Eltern müssten für ein iPad rund 600 Euro zahlen. Das könnten sich selbst Normalverdiener kaum leisten, zumal wenn sie mehrere Kinder im schulpflichtigen Alter hätten. Bislang bekommen nur arme Familien, die Anspruch auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket haben, das Tablet bezahlt. Unterstützung gibt es zudem für Eltern, die mehrere Kinder im Schulalter haben und zeitgleich mehrere Geräte kaufen müssen.

Hohe Kosten: Für ein iPad müssen Eltern schon mal 600 Euro zahlen. Unterstützung von der Stadt bekommen nur arme Familien. © Quelle: Britta Pedersen/dpa

Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski sagte, man werde sich die Finanzierungsmodelle noch einmal genauer anschauen. Keine Option sei es, wie das Georg-Büchner-Gymnasium in Seelze-Letter gebrauchte Notebooks unterschiedlicher Hersteller zu nutzen, diese ließen sich nicht vernünftig zentral administrieren, denn es gehe 53.400 Nutzer an 99 Schulen, darunter 48.700 Schülerinnen und Schüler.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Grundsätzlichen lernen die Kinder an den weiterführenden Schulen Hannovers meist mit eigenen iPads, während die Grundschulen Tabletklassensätze nutzen. Ab Klasse 5 sollten zum iPad digitaler Stift und Tastatur Standard sein, hatten die Teilnehmer der Workshops gefordert. Es müsste zudem Lade- und Lagerungsmöglichkeiten für die Geräte an den Schulen sowie eine Anbindung an den jeweiligen Drucker in der Schule geben.