﻿Abwasser immer teurer – Hannover verliert im Städtevergleich

Hannover. Hannovers Stadtentwässerung zählt inzwischen zu den Teuersten in Deutschland. Wegen der jüngsten Gebührenerhöhungen verschlechterte sie sich im Ranking der 100 größten deutschen Städte vom 59. auf den 80. Platz. Das geht aus einer aktuellen Vergleichsanalyse hervor, die der Eigentümerverband Haus & Grund vorgelegt hat.

Abwassergebühren Hannover: 107 Euro Mehrkosten im Jahr

Der durchschnittliche Musterhaushalt aus Hannover, der für den bundesweiten Gebührenvergleich konstruiert wurde, muss in diesem Jahr 678,45 Euro für Transport und Reinigung von Abwasser und Niederschlagwasser bezahlen. Das sind 107 Euro mehr als beim jüngsten Städtevergleich vor drei Jahren und begründet den Abstieg um 21 Plätze.

Zum Vergleich: Bremen verteuerte sich um 56 Euro und Hamburg um 5 Euro, beide landen jetzt auf 602 Euro (Platz 57 und 58). In Braunschweig kletterte die Gebühr um 48 auf 613 Euro (Platz 62). Nürnberg wurde um 5 Euro preiswerter und liegt jetzt bei 388 Euro (Platz 12), in Stuttgart sank die Gebühr um 3 auf 406 Euro (Platz 17). Aber es geht auch teurer als in Hannover. Leipzig katapultierte sich mit einem Plus von 292 Euro auf 779 Euro (Platz 94), Magdeburg verteuerte sich um 70 auf 735 Euro (Platz 89), Potsdam sogar um 12 auf 958 Euro – das ist Schlusslicht (Platz 100).

Wohn-Nebenkosten steigen an

Abwasserkosten zählen zu den Nebenkosten des Wohnens, die sich derzeit auf breiter Front stark verteuern. Hannover liegt laut einer kürzlich veröffentlichten anderen Studie bei den Gesamt-Nebenkosten unter allen Landeshauptstädten im Mittelfeld (Platz 11 von 16), hatte allerdings den kräftigen Anstieg unter diesen Städten seit 2016 zu verzeichnen. Schuld daran waren unter anderem steigende Müllgebühren – aber eben auch das Abwasser. Dort wurden die Gebühren 2022 angehoben.

Milliardeninvestitionen: Auf dem Gelände des Klärwerks Herrenhausen entstehen zwei neue Faultürme. © Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Der Gebührenhaushalt der Stadtentwässerung folgt öffentlichem Recht: Es darf innerhalb von drei Jahren kein Gewinn entstehen, aber auch kein Verlust damit gemacht werden. Alle drei Jahre wird dann neu kalkuliert. Teuer wird vor allem, dass die Stadtentwässerung sich ein riesiges Modernisierungsprogramm über 2 Milliarden Euro bis 2035 auferlegt hat, um marode Kanäle zu sanieren, die Kläranlagen Herrenhausen und Gümmerwald zukunftssicher aufzustellen und die Reinigungsqualität zu verbessern.

Stadt findet Vergleich problematisch

Für den jetzt vorgelegten Städtevergleich wurde ein Vierpersonenhaushalt zugrundegelegt, der in einem 120 Quadratmeter großen Einfamilienhaus auf 200 Quadratmeter großem Grundstück lebt und 182,5 Kubikmeter Wasser im Jahr verbraucht. Die Stadtverwaltung hält derartige Vergleiche für problematisch. Die Ausgangssituation sei sehr unterschiedlich, etwa was Arbeiten in urbanen oder weniger besiedelten Stadtbereichen angehe, sagte ein Sprecher. Zudem seien die Gebühren von 2004 bis 2018 unverändert gewesen – allerdings sei in der Zeit auch wenig investiert worden, sodass jetzt Nachholbedarf bestehe.

Auch wenn die Gebühren bis 2024 stabil bleiben werden: Wie sich die Kosten entwickeln, weiß derzeit niemand. Unter anderem wurde zu Jahresbeginn bekannt, dass sich die laufende Modernisierung des Klärwerks Herrenhausen von 187 auf 229 Millionen Euro verteuert – ein Anstieg um fast 22 Prozent. Schuld seien Liefer- und Materialengpässe, Insolvenzen von Firmen und gestiegene Baupreise infolge von Pandemie und Ukraine-Krieg, sagte die neue Betriebschefin Stephanie Gudat kürzlich.

Drittgrößtes Kanalnetz in Deutschland

Die Stadtentwässerung kümmert sich um die Abwässer von etwa 750.000 Menschen in Hannover und einigen Umlandkommunen, darunter etwa Garbsen und Laatzen. Das weitverzweigte, mehr als 2500 Kilometer lange Kanalnetz gilt deutschlandweit als das drittlängste seiner Art.

