Elektro, Rock, Jazz: Diese Clubs bieten mehr als die klassische Studentenparty

Hannover. Zugezogene stehen schon mal vor der Frage, wo am Abend in Hannover was los ist und die beste Party stattfindet. Hannover hat da viel zu bieten. Von hippen Elektropartys wie in Berlin über Synthie Pop und New Wave bis hin zu Jazz: Jeder Musikgeschmack kommt auf seine Kosten. Das sind die Clubs, die jeder Student kennen sollte.

Klub Pan

Mit seinem Motto „nice People dancing to good techno music“ an der Fassade lockt der kleine Kellerclub in der Nordstadt Freunde der elektronischen Tanzmusik an. Im Klub Pan legen am Wochenende DJs aus Deutschland und der Welt auf. Insbesondere im Rahmen der Veranstaltungsreihe EXIT werden regelmäßig Stars aus der nationalen und internationalen Szene präsentiert.

Wo? Klub Pan , Engelbosteler Damm 7

Bronco‘s

Wer schon am Donnerstag Lust auf Party hat, der kann am Schwarzen Bären in Bronco‘s Tanzbar einkehren. Nicht ganz unwichtig für das klamme Studi-Portemonnaie: Die beliebten Partys zu elektronischer Musik kosten keinen Eintritt. Stattdessen gibt es hausgemachten Ingwerschnaps und Getränkespecials. Auch Samstag und Sonntag hat das Bronco‘s geöffnet.

Wo? Bronco's, Schwarzer Bär 7, Hannover

Cumberlandsche Galerie

Stimmungsvoll: Die Partys am Freitagabend in der Cumberlandschen Galerie waren ein Fixstern am hannoverschen Party-Himmel

Beim jüngeren Partyvolk eher unbekannt, aber ein wahrer Hingucker ist die Cumberlandsche Galerie am Schauspielhaus. Freitag und Samstag ist „Hannovers schönstes Treppenhaus“ auch für tanzendes Publikum geöffnet. Disco, Jazz, Hip Hop – gespielt wird alles, was tanzbar ist.

Wo? Cumberlandsche , Prinzenstraße 9

Faust, Béi Chéz Heinz und Glocksee

Hannovers wohl gefragtester Stadtteil Linden darf in Sachen Feiern nicht fehlen. Im Kulturzentrum Faust gibt es alles von Poetry Slam bis zu Konzerten. In der 60er-Jahre-Halle finden Klassiker wie 80er- und 90er-Party statt.

Wo? Kulturzentrum Faust , Zur Bettenfedernfabrik 3

Der Club Béi Chéz Heinz lädt regelmäßig zu Konzerten und Tanz. Legendär ist die Party Jugendsünden mit den heimlichen Lieblingssongs aus den vergangenen Jahrzehnten. Trash programmiert!

Auch das Indiego Glocksee ist nach einem kurzen Abstecher über die Ihme gut zu erreichen. Hier gibt es zum Beispiel Indiemusik auf die Ohren. Jeden Dienstag öffnet das Café Glocksee seine Türen zum eintrittsfreien „Ruby Tuesday“.

Subkultur

Noch einmal zurück in die Nordstadt. Hier gibt es einen Club für Musikspezialisten. Der Musik der Subkulturen bietet sowohl Konzerte als auch Partys mit besonderer Musik, zum Beispiel Death Metal, Synthie Pop oder Rockabilly. Subkultur eben!

Wo? Subkultur, Engelbosteler Damm 87

