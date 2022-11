In Hannovers Innenstadt wird der Acht-Milliardste-Mensch noch repariert

Die Weltbevölkerungsuhr am Platz der Weltausstellung in Hannover wird gerade repariert.

Hannover. Wer in Hannovers City spontan wissen möchte, wie viele Menschen auf der Erde leben, der geht für gewöhnlich zum Platz der Weltausstellung. Dort gibt die Bevölkerungsanzeige der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung (DSW) ziemlich genau an, wie groß die Zahl der Erdbewohnerinnen- und bewohner gerade schätzungsweise ist. Jede Sekunde kommen laut DSW 2,1 Menschen hinzu – so rasant wächst gerade die Menschheit.

Jetzt hat die Weltbevölkerung nach Berechnungen der Vereinten Nationen (UN) die Acht-Milliarden-Marke geknackt. Doch wer den historischen Sprung auf der Bevölkerungsuhr in Hannovers Innenstadt sehen wollte, der wurde enttäuscht. Das Display ist ausgerechnet jetzt schwarz. Nach Angaben der Stiftung wird die Anzeige gerade repariert.

Zweite Bevölkerungsuhr am Zoo Hannover

Wer aber die beeindruckende Zahl mit eigenen Augen bewundern möchte, der kann zum Zoo gehen. Dort veranschaulicht seit 2014 ebenfalls eine Weltbevölkerungsuhr der Stiftung das rasante Wachstum der Menschheit.

Die Weltbevölkerungsuhr auf dem Parkplatz vom Erlebnis-Zoo Hannover springt erstmals auf 8 Milliarden. © Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Mit einer neuen Dauerausstellung im Zoo will die Stiftung zudem auf das rasante Bevölkerungswachstum weltweit und vor allem in Afrika aufmerksam machen. Unter dem Titel „Eine starke Jugend für eine starke Zukunft“ stellt sie in der Zoolandschaft „Sambesi“ ihre Arbeit in Ostafrika vor, wie die Stiftung und der Zoo mitteilten.

Größte Jugendgeneration in Afrika

Die größte Jugendgeneration aller Zeiten wachse zurzeit in Afrika heran, sagte der Geschäftsführer der Stiftung, Jan Kreutzberg. 43 Prozent der Bevölkerung seien dort unter 15 Jahre alt. Diese Jugendlichen müssten durch Sexualaufklärung und Bildung gestärkt werden. Seit mehreren Jahren engagiert sich die Stiftung deshalb nach eigenen Angaben durch 295 Jugendclubs und 40 Förderzentren in Kenia, Uganda, Äthiopien und Tansania für die Menschen in dieser Region. Die jungen Afrikaner können sich dort beraten und ausbilden lassen und erhalten medizinische Hilfe.

Bei der neuen Ausstellung kann unter anderem demnächst jeder Zoobesucher anhand seines Geburtsdatums herausfinden, als der wievielte Erdenbewohner er oder sie auf die Welt gekommen ist. Zudem informieren Grafiken, Statistiken und Fotos über das Bevölkerungswachstum. Das Modell einer Schneiderei veranschaulicht, wie die Stiftung vor Ort konkret hilft.

Von Redaktion/epd