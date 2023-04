﻿Achtung Stau! 1500 Baustellen bremsen 2023 in Hannover den Verkehr aus

Rund 1500 Baustellen in Hannover haben 2023 zum Teil massive Auswirkungen auf den Verkehr. Die Stadt erneuert Fahrbahnen und baut neue Radwege. Eine Vollsperrung wird dabei wohl besonders ungemütlich. Bei den Bundesstraßen wird nicht nur der Südschnellweg zur Staufalle.

Hannover. Die Stadt Hannover will 2023 rund 30 Millionen Euro in den Ausbau und Neubau von Straßen und Radwegen investieren. Das hat Tiefbauamtschef Andreas Bode am Dienstag auf einer Pressekonferenz angekündigt. Allein 10,2 Millionen Euro davon sind für die Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr vorgesehen.