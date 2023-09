ADAC: Stau-Rekord für die A7 bei Hannover in den Sommerferien

Hannover (dpa/lni). Die Autobahn 7 in Hannovers Norden führt die Liste der längsten Staus in Niedersachsen während der Sommerferien 2023 an. Laut ADAC-Bilanz stand der Verkehr am 28. Juli auf einer Länge von 30 Kilometern zwischen Berkhof (Wedemark) und Schneverdingen. Auch die drei folgenden längsten Staus wurden genau auf diesem Abschnitt verzeichnet. Erst auf Rang fünf folgt die A1 zwischen Vechta und Bramsche mit 26 Kilometern.

Die Besonderheit der A7: Während auf allen anderen Strecken meistens Baustellen den Verkehr behinderten und Staus verursachten, reichte zwischen Hannover und Hamburg schon das alltägliche Ferienaufkommen. Die Bauarbeiten bei Thieshope verschärften das Problem zusätzlich. Laut ADAC waren generell vor allem die wichtigen Nord-Süd-Strecken belastet.

Staus in den Ferien: A7 am schlimmsten

Landesweit kommt der Automobilclub auf 13.985 Staukilometer - 60 Prozent mehr als im Vorjahr (8779). In den Wochen vom 22. Juni bis 11. September bildeten sich 5011 Staus (2022: 3975). Auf Platz eins landete „mit weitem Abstand“ die A7: 1121 Staus und 4149 Staukilometer waren es (1345 und 3618). Dahinter folgen die A1 mit 975 Staus (575) und 3202 Kilometern (2470), A29 mit 795 Staus (39) und 2532 Kilometern (36) sowie A2 mit 541 Staus (366) mit 2122 Kilometern Länge (1251). Der staureichste Tag war der 28. Juli: 147 Staus mit einer Gesamtlänge von 483 Kilometern.

