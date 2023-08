So soll ein blauer Vogel Kindern im Straßenverkehr in Hannover helfen

Hannover. Wie verhält man sich als Fußgänger an einem Bordstein? Wie funktioniert ein Zebrastreifen? Und bei welchem Ampelsignal sollte man schnell die Straße überqueren? Auf die meisten dieser Fragen kennen die Kinder der Kindertagesstätte VartaBulliStarter natürlich die richtigen Antworten. Aber es hilft ihnen sichtlich, wenn Sebastian Sölter und der Handpuppenvogel Adacus das richtige Verhalten im Straßenverkehr dann doch noch etwas ausführlicher erklären.

Sölter besucht seit eineinhalb Jahren als Moderator für Verkehrssicherheit Kindertagesstätten im Auftrag des Automobilclubs ADAC. Der ADAC möchte so Kinder für die Gefahren im Straßenverkehr sensibilisieren – und trotzdem Spaß vermitteln. Für Sölter ist es der erste Adacus-Besuch seit den Sommerferien in einer Kita. Die Fünf- und Sechsjährigen in der Kita am Heidehaus im Norden Hannovers sind begeistert.

Erwachsene müssen im Straßenverkehr auf Kinder achten

Die Kinder übernehmen schnell die Rollen von Fußgängern und Fahrzeugen und warten an Zebrastreifen und Ampeln. Sölter erklärt vor allem den Kindern in der Rolle der Fußgänger, wie sie Augenkontakt zu Autofahrern herstellen und auf sich aufmerksam machen. „Eigentlich müsste man auch manchen Erwachsenen zu unseren Kursen schicken, denn die meisten Kinder kennen die Regeln im Straßenverkehr sehr gut“, sagt Sölter.

Endlich grün: Sebastian Sölter macht Kita-Kindern das richtige Verhalten an einer Ampel vor. © Quelle: Katrin Kutter

Verkehrserziehung gehört in der Kindertagesstätte zum festen Programm für Vorschulkinder. „Sicherheit auf dem Schulweg ist sehr wichtig. Darum fangen wir mit Prävention nicht erst kurz vor dem Ende der Kindergartenphase an“, sagt Einrichtungsleiter Roger Pott. „Unsere Kita ist sehr verkehrsberuhigt. Und trotzdem müssen wir das Verhalten im Straßenverkehr vermitteln“, sagt Erzieherin Susann Evans.

Die Kinder haben sichtlich Spaß mit dem Adacus-Team. Sie singen Lieder zu Ampelphasen und lernen, was passiert, wenn ein Ball plötzlich in den Verkehr rollt. Kontakt zum Adacus-Team gibt es per Mail an kommunikation@nsa.adac.de.

