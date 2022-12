﻿Verkehr vor Weihnachten: Warnung vor vollen Autobahnen in der Region Hannover

Ladendiebe mit polnischem Kennzeichen stehlen an Tankstelle in Altwarmbüchen Alkohol

Einer lenkte die Mitarbeiterin ab, der andere griff in die Auslage: Zwei Diebe haben in einer Tankstelle in Altwarmbüchen am Dienstag Alkohol gestohlen. Außerdem wurden die Männer, die in einem Auto mit polnischem Kennzeichen unterwegs waren, in Kirchhorst gesichtet. Die Polizei sucht Zeugen.