﻿Різдвяний Ганновер

До Різдва Христового залишилися лічені дні. Тому ми зібрали для Вас декілька порад, чим можна зайнятися в Ганновері під час Адвенту. Від спільного співу на стадіоні, різдвяний майстер-клас або передріздвяний концерт на головному вокзалі.

Співаймо разом на стадіоні Hannover

15 грудня стадіон Ганновера 96 стане великою співочою ареною. о 18 годині на Heinz-von-Heiden-Arena Спів на Стадіоні святкує свою прем‚єру. На західній трибуні тисячі співаків і співачок та численні хори з бенгальськими вогнями, тромбонами і трубами заспівають різдвяні пісні, як «O du fröhliche» і «In der Weihnachtsbäckerei» – участь в цій події може взяти кожен.

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Ця ідея міського суперінтенданта Райнера Мюллера-Брандеса з ев.-лют. міської церковної спілки вже відома по всій країні і була підтримана іншими стадіонами. Люди збираються, щоб разом заспівати різдвяні пісні. У Ганновері плата за вхід передається в якості пожертви організації Допомога Безпритульним та HAZ-Різдвяна Допомога.

© Quelle: Martin Schutt/dpa (Symbolbild)

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Програма заходу Спів на Стадіоні під художнім керівництвом Яна Мейєра багатогранна. Марго Кесманн, колишня голова Ради Євангельської Церкви в Німеччині (EKD), зачитає різдвяну історію. Свою майстерність катання на ковзанах продемонструють фігуристи ESC Wedemark Scorpions і EC Hannover Indians. Також вас очікують музичні внески євангельського ансамблю PrayStation та хору безпритульних. Хори та музиканти ще можуть подати заявку на участь електронною поштою до info@stadionssingen-hannover.de.

Голоси відвідувачок та відвідувачів залишються найціннішими. Квитки можна придбати від 5 євро в квиткових магазинах HAZ/NP. Ціна для дітей та підлітків складає 1 євро.

Творчі роботи з різдвяної майстерні: великий розіграш

Для багатьох людей приємною традицією є задіяння власної креативності перед Різдвом. Саме ця креативність має бути оцінена в різдвяній майстерні за допомогою великого розіграшу від Hannoversche Allgemeine Zeitung та Neue Presse.

Будь то самостійно намальована різдвяна картина, колаж, вишивка або красиве рукоділля – будьте креативними разом з сім‚єю та залучайте інших.

© Quelle: Jens Büttner/dpa (Symbolbild)

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Просто завантажте фотографію вашої різдвяної роботи (будь ласка, в горизонтальному форматі) на https://formulare.haz.de/haz-weihnachtswerkstatt, а також розмістіть короткий опис до вашого твору мистецтва та опишіть історію створення. І, будь ласка, не забудьте повідомити нам своє ім'я та адресу. Найкрасивіші роботи будуть опубліковані 24 грудня у великому журналі "Weihnachtswerkstatt".

Крім того, ваші роботи будуть виставлені на голосування на нашій головній сторінці, нашi читачи та читачки оберуть найцікавіші роботи в трьох категоріях картини, текстиль і вироби ручної роботи.

У цьому році вперше діє спеціальний рейтинг для дітей до дванадцяти років. Звичайно, цього разу ви також можете виграти привабливі призи. Подарункові ваучери від наших партнерів Stanze Gartencenter, Möbel Hesse і Expert Technikmarkt чекають на творців трьох найкращих робіт в кожній категорії. Переможник чи переможниця за дитячим рейтингом проведе день з друзями та екслюзивною програмою в зоопарку Ганновера.

Напередодні Різдва зустрічаємось на головному вокзалі

© Quelle: Nancy Heusel (Archiv)

Пізно ввечері, напередодні Різдва збираються щорічно на головному залізничному вокзалі в Ганновері та за запрошенням Ансамблю Тромбонів Stadtmission Hannover близько 60 ансамблів з тромбонами з міста і околиць Ганновера для спільної гри. Протягом десятиліть понад 100 трубачів та трубачок вражають своєю грою на тромбонах та дарують публіці різдвяні мелодії. Зазвичай на концерт збираються понад 1500 осіб. Це місце стало місцем різдвяних зустрічей родин, друзів та всіх тих, хто не хоче залишатися на самоті в цей час. Концерт безкоштовний,початок 24 грудня о 23 годині.

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Von red