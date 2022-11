﻿Unter einem Sternenzelt aus Licht: Prominente predigen in Hannovers Marktkirche

Hannover. Wie eine verwunschene Kathedrale aus bunten Farben sieht die Marktkirche aus. Der Techniker Christoph Bierer hat am Montagabend mit seinem Team von der Firma Fliegende Bauten einen stimmungsvollen Sternenhimmel unter das Kirchendach gezaubert. „Mit neun Profil- und zwei Schwenkscheinwerfern projizieren wir rund 120 Sterne an das Gewölbe“, erklärt der 53-Jährige.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Traditionell präsentiert die Marktkirche im Advent dieses populäre Stück Lichtkunst – und zeigt mit der Illumination, dass auch Altvertrautes bei entsprechender Beleuchtung buchstäblich in einem ganz neuen Licht erstrahlen kann.

Unterm Sternenhimmel: Max (10) und Viki (10) in der Marktkirche. © Quelle: Christian Behrens

Unter dem staunenswerten Sternenhimmel stehen in diesem Jahr 14 Andachten auf dem Programm. Seit 2004 legen Prominente im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Adventskalender“ biblische Texte aus, musikalisch begleitet von jungen Musikerinnen und Musikern, die von der Anja-Fichte-Stiftung gesponsert werden. „Als besonderer Teil des Weihnachtsmarktes setzen wir als Kirche so Akzente in die Stadtgesellschaft hinein“, sagt Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Drei Männer am Altar: Techniker Christoph Bierer, Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes und Pastor Marc Blessing (von links). © Quelle: Christian Behrens

„Die Hoffnung wächst, wenn man sie teilt“

Zum Auftakt predigte dort – in Vertretung der erkrankten Äbtissin Henrike Wahl – die Historikerin Anja Peycke vor mehr als 200 Gästen über Verse aus dem zweiten Petrusbrief. „Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde“ heißt es dort in einer Verheißung von Gerechtigkeit.

Rund 120 Sterne: Das leuchtende Gewölbe der Marktkirche. © Quelle: Christian Behrens

"Nicht immer ist die Aussicht so wunderbar wie hier und jetzt", sagte sie mit Blick auf die leuchtenden Sterne. Trotzdem gelte es, die Hoffnung festzuhalten. "Hoffnung wächst, wenn man sie teilt", sagte die 44-Jährige, die im Generalsekretariat des Deutschen EvangelischenKirchentages arbeitet. Die Großveranstaltung soll 2025 wieder in Hannover über die Bühne gehen.

Sternengucker: Max (10), Ella Marie (6) und Viki (10) unterm blauen Himmelszelt in der Marktkirche. © Quelle: Christian Behrens

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bis zum 22. Dezember steht der "Adventskalender" montags, dienstags, donnerstags und sonnabends um 17 Uhr in der Marktkirche auf dem Programm. Dann sind dort illustre Persönlichkeiten zu Gast: Am Dienstag, 29. November, spricht Physikprofessor Christian Ospelkaus, am Donnerstag, 1. Dezember, folgt Hans Hartmann vom DRK Niedersachsen, am Sonnabend, 3. Dezember, Ulrike Single vom Diakonischen Werk und am Montag, 5. Dezember, Oksana Janzen vom Ukrainischen Verein Niedersachsen.

In der Marktkirche: Ella Marie (6) unter dem illuminierten Gewölbe. © Quelle: Christian Behrens

Der frühere Landtagsvizepräsident Bernd Busemann ist am Dienstag, 6. Dezember, in der Marktkirche zu Gast, am Donnerstag, 8. Dezember, spricht dort HAZ-Chefredakteurin Dany Schrader und am Sonnabend, 10. Dezember, Vanessa Erstmann vom Jazz-Club Hannover.

Plädoyer für die Hoffnung: Anja Peycke predigt zum Auftakt der Reihe „Adventskalender“ in der Marktkirche. © Quelle: Christian Behrens

Am Montag, 12. Dezember, folgt Dirigent Ingo Metzmacher, Intendant der Kunstfestspiele Herrenhausen, am Dienstag, 13. Dezember, Rainer Mainusch, Vizepräsident des Landeskirchenamtes, am Sonnabend, 17. Dezember, ist "Nobilis"-Chefredakteurin Heike Schmidt an der Reihe und am Montag, 19. Dezember, Hannovers Wirtschaftsdezernentin Anja Ritschel. Beendet wird die Reihe am Dienstag, 20. Dezember, mit dem FDP-Politiker Stefan Birkner und am Donnerstag, 22. Dezember, mit Regionspräsident Steffen Krach (SPD).